Eyüpspor-Galatasaray maçı canlı izle: Şifresiz Eyüpspor-GS

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Eyüpspor - Galatasaray maçı bugün (27 Nisan 2025) TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 içinde yer alarak Avrupa kupalarına gitme hedefiyle mücadele ediyor.

Süper Lig'de geride kalan bölümde 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 77 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor. Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kovalayan "Cimbom" kazanarak son 5 hafta öncesinde puan avantajını korumaya çalışacak.

Eyüpspor XI: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Vezo, Umut Meraş, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Umut Bozok, Ampem

Galatasaray XI: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen







Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen

Takım Maç sayısı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Puan ortalaması Elazığspor 25 8 3 14 1,08 Gaziantepspor 34 11 7 16 1,18 Sivasspor 11 2 2 7 0,73 Göztepe - - - - - Akhisar Belediyespor 43 18 9 16 1,47 Çaykur Rizespor 28 9 11 8 1,36 Başakşehir 54 26 15 13 1,72 Galatasaray 104 85 12 7 2,56

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Eyüpspor, sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde mağlup edemediği tek takım konumunda.Sarı-kırmızılı ekip, müsabakada Barış Alper Yılmaz'dan faydalanamayacak.Ligin 32. haftasındaki Sipay Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.Galatasaray, son 2 Süper Lig karşılaşmasında yaptığı iyi savunmayla dikkati çekiyor.Ligde 30 müsabakada kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılılar, son 2 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK maçlarında rakiplerinin isabetli şut atmasına izin vermedi.Galatasaray, bu sezon toplamda 10 lig karşılaşmasında kalesini gole kapattı.Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in kariyerinin en golcü sezonunu tekrarlamasına 1 gol kaldı.Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, toplamda da 35 resmi karşılaşmada 30 kez gol sevinci yaşadı. Osimhen, 1 gol daha atması durumunda en golcü sezonunu yineleyecek.Galatasaray, bu sezon duran toplardan attığı gollerle skor üretiyor.Ligde bu sezon 73 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, bunların 30'unu duran toplardan buldu. Okan Buruk'un öğrencileri penaltı noktasından 10, serbest vuruşların ardından 9, kornerlerden 8 ve taç atışları sonrasında 3 kez rakip ağları sarstı.Galatasaray, son 15 sezonda duran toptan en fazla gol atan takım oldu.Teknik direktör Arda Turan, Galatasaray karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.Turan, sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'e görev veremeyecek. Ayrıca lisansı çıkarılmayan İsmail Can Fidan da Galatasaray'da karşı mücadele edemeyecek.Eflatun-sarılı takım, Süper Lig'deki son 10 maçında 3 galibiyet alabildi.İstanbul temsilcisi, 23. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayan 10 maçlık süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Eyüpspor, bu süreçte sadece ligden düşen Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ile ligde kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor'u yenebildi.Eyüpspor'un birer puan aldığı takımlar ise Bellona Kayserispor ve Göztepe oldu.Eyüpspor, bu sezon İstanbul temsilcileriyle yaptığı 7 maçta galip gelemedi.Arda Turan'ın öğrencileri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir ile bu sezon 7 maçta karşılaştı. Eyüpspor, söz konusu müsabakalarda 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşarken 3 puan çıkaramadı.Müsabaka ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu için özel bir anlam taşıyacak.Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Arda Turan, İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giydi. Daha sonra Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'ye dönen Turan, futbolu "yuvası" Galatasaray'da bıraktı.Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmazları arasına giren Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor.Eflatun-sarılı takımı Süper Lig'e çıkararak önemli bir başarı gösteren Arda Turan, ligin ilk yarısında RAMS Park'tan 1 puanla dönerek Galatasaray'a bu sezonki ender puan kayıplarından birini yaşattı. Turan, maçta da efsanesi olduğu takıma karşı puan mücadelesi verecek.Ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu da eski takımına karşı ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında eflatun-sarılı formayla 8 kez gol sevinci yaşayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Ahmed'in bu performansı Galatasaray'ın kapılarını açtı. Genç futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde eski takımı karşısında gol arayacak.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 3. kez "dalya" demeye hazırlanıyor.Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, futbolcu olarak sarı-kırmızılı formayla Türk futbol tarihine geçen başarılar elde etti. Buruk, oyunculuğu döneminde İtalya'da Inter, Türkiye'de Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor formaları giydi.Profesyonel futbolculuk kariyerine 2010'da nokta koyan Okan Buruk, yoluna teknik adam olarak devam etti. Teknik adamlığa A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaparak başlayan Buruk, ilk teknik direktörlük tecrübesini ise 2013'te Elazığspor'u çalıştırarak başladı.Süper Lig'de daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk, son olarak Galatasaray'ın başına geçti. Söz konusu takımların başında toplamda 299 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli teknik adam, yarın ikas Eyüpspor mücadelesiyle 3. dalyasına ulaşacak.Futbolcu olarak Türk futbolunun unutulmazları arasına giren Okan Buruk, teknik direktörlükte üst üste başarı elde ediyor.Sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor ve Sivasspor ile Süper Lig'de, Göztepe ile TFF 1. Lig'de tecrübe kazanan Buruk, Akhisar Belediyespor ile çıkışına başladı.Manisa'nın ilçe takımı Akhisar Belediyespor'un başına 2017'de geçen Buruk, toplamda 54 resmi maça çıktı. Genç teknik adam, kısıtlı imkanlarla Ege temsilcisiyle 2018'de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'u ligde tutarak çıkışını sürdüren Buruk, sonraki sezon İstanbul Başakşehir'e imza attı.Okan Buruk, taraftar ve camiası olmamasına rağmen turuncu-lacivertlilerle 2019-2020 sezonunda ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Daha sonra bir süre teknik adamlığa ara veren Buruk, Temmuz 2022'de futbolcu olarak efsaneleri arasına girdiği Galatasaray'a imza attı.Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Türk futboluna damga vuruyor.2021-2022 sezonunu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılarda yeni yönetim teknik direktörlük görevine Buruk'u getirdi. Travmatik bir sezondan çıkan camiayı ayağa kaldıran Okan Buruk, ilk sezonunda takımı şampiyonluğa taşıdı. Geçen sezon Süper Lig'de üst üste ikinci kez ipi önde göğüsleyen Okan Buruk, ayrıca Turkcell Süper Kupa'yı da kazandı.Sarı-kırmızılıların başında bu sezon 32. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde geçen Buruk, şampiyonluğun en büyük adayı konumunda. Tecrübeli teknik adam, takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale çıkararak sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefliyor.Okan Buruk, Süper Lig'de 299 müsabakada 159 kez galibiyet sevinci yaşadı.Yedi farklı takımla Süper Lig'de mücadele eden Buruk, toplamda 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Buruk, bu performansıyla 1959'dan bu yana lig tarihinde 300. maç öncesi en fazla galibiyet alan üçüncü teknik adam oldu.İlk 300 Süper Lig maçında Fatih Terim 180, Mustafa Denizli ise 175 galibiyet alırken, Buruk bu teknik adamların ardından üçüncü sıraya yerleşti.Teknik direktör Okan Buruk'un takımlara göre Süper Lig'de aldığı sonuçlar şöyle:Not: Buruk, Göztepe'nin başında TFF 1. Lig'de mücadele etti.Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk gören isim ünvanını taşıyor.Ligde futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 3 kez bu sevinci yaşadı.Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti.Geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan "Cimbom", bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı.Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de üst üste kazanma rekoru kırdı.Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ligin 20. haftasında Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.Galatasaray, bir önceki sezon 14 maçla kendisine ait olan rekoru 17 müsabakaya taşıdı.2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu.Ligde yaptığı 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak ligin puan rekorunu kırdı.Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olma başarısı gösterdi.Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda da 2,68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı da başardı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 3-2'lik Tottenham galibiyetiyle bir rekora daha imza attı.Buruk, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında 9. galibiyetini aldı.Tecrübeli teknik adam, böylece 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını da aldı.Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımının başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.