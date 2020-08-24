Eyüpspor G.Saray maçını iptal etti

Eyüpspor kulübünden yapılan açıklamaya göre 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkması sebebiyle Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği açıklandı.

Eyüpspor G.Saray maçını iptal etti
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24 Ağustos 2020 01:50
TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Futbolculara yapılan koronavirüs testinte 1 oyuncuda pozitif bulgulara rastlayan Eyüpspor'da alınan karar doğrultusunda Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.

Eyüpspor ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 17:00'de sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti.

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