Eyüpspor, Fredy'i renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Trendyol Süper Lig ekibi Bitexen Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro'yu transfer ettiğini duyurdu.



Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Eyüpspor'a hoş geldin Fredy Ribeiro" denilerek, eflatun-sarılıların, son olarak Bitexen Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladığı aktarıldı.



Söz konusu paylaşımda Ribeiro'nun, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün yaşayacağı başarılara katkı sağlamak istiyorum. Taraftarı mutlu etmek istiyorum ama her şeyden önce Eyüpspor formasını layığıyla terletmek istiyorum. Umarım bu sezonun sonunda hep birlikte çok mutlu oluruz." şeklindeki ifadelerine de yer verildi.



