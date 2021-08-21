Eyüpspor fırtına gibi başladı: 2'de 2!

TFF 1. Lig'de 2. hafta mücadelesinde Eyüpspor, konuk ettiği Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor fırtına gibi başladı: 2'de 2!
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21 Ağustos 2021 21:11
TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Keçiörengücü'nü ağırladı.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada İlter Taşkın ve 25. dakikada kendi kalesine Mehmet Dingil attı. Keçiörengücü'nün tek sayısını ise 31. dakikada Emeka Eze kaydetti.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. 2 maçtır kazanamayan Keçiörengücü ise 1 puanda kaldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Bursaspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü ise Adanaspor'u ağırlayacak.


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