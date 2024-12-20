Haber Tarihi: 20 Aralık 2024 11:05 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 11:05

Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle (Şifresiz Ücretsiz)

Eyüpspor Fenerbahçe canlı izle, FB maçı beIN Sports 1 şifresiz izle | Eyüpspor - Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Eyüpspor - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Eyüpspor - Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları.

Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle (Şifresiz Ücretsiz)
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE CANLI İZLE

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20 Aralık Cuma günü saat 20:00'da başlayacak.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
17'nci haftanın açılış karşılaşmasında Eyüpspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20 Aralık Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Emre Kargın'ın düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yardımcı hakem olarak görev yapacak.
EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
 Eyüpspor XI: Birkan, Robin, Claro ,Vezo, Caner, Emre Akbaba, Melih, Ampem, Saiz, Ahmed, Thiam.

Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.


Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir maçlarında sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakan isimlerden İrfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı.

Forma Djiku-Çağlar ikilisinin


Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sarı kart cezası biten Alexander Djiku'yu Eyüpspor'a karşı ilk 11'de sahaya sürecek.

Samet Akaydin'i tepkilerden korumak için kadroya almayı düşünmeyen Mourinho, Rodrigo Becao'nun da sakatlığı sebebiyle savunmada Djiku-Çağlar Söyüncü ikilisine şans verecek.

Genç futbolcu Yusuf Akçiçek de maçın kadrosunda yer alacak.

2 isim sınırda

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart sınırındaki isimler.

Bu oyunculardan Samet Akaydin'in forma giymesi beklenmezken Sofyan Amrabat, kart görmesi durumunda Atakaş Hatayspor ile oynanacak 18. hafta müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Gözler Dzeko ve En-Nesyri'de

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşısında gözler Dzeko ve En-Nesyri'de olacak.

Takımın iki golcüsü, RAMS Başakşehir filelerini 3 kez havalandırırken teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı sahaya çift forvetle sürüp sürmeyeceği bilinmiyor.

Lig maçlarının geneline tecrübeli golcü Dzeko ile başlayan Mourinho, En-Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak ikinci yarıya saklayabilir.

İsmail Yüksek 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe forması altında bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu İsmail Yüksek, ikas Eyüpspor karşısında süre bulursa dalya diyecek.

RAMS Başakşehir maçında süre bulamayan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımın 2024 yılındaki son karşılaşmasında forma giymesi durumunda, Fenerbahçe'deki 100. resmi maçında boy gösterecek.

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