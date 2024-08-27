Eyüpspor'dan Jonjo Shelvey bombası!

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen İngiliz yıldız Jonjo Shelvey'e teklif yaptı! 32 yaşındaki orta saha, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelecek.



Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılılar, ligde 2 galibiyet, 1 beraberlikle flaş sonuçlara imza atıp, 2. sıraya yerleşirken, kadrosunu takviye etmek için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'in sözleşmesini feshettiği Shelvey'in boşta olması ve Türkiye'ye oynamaya sıcak bakması Eyüpspor yönetiminin elini güçlendiriyor.



İngiltere Milli Takımı'nda da 6 kez oynayan Shelvey, geçen sezon kiralık tek döktüğü Karadeniz ekibinde 33 karşılaşmada forma giyerken, 3 gol, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeşil-mavililer, yıldız orta sahayla tekrar anlaşmak istemesine rağmen uzlaşamamıştı.





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