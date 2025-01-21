Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması

Eyüspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Berke Özer ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kalecileri Berke Özer'in satış listesinde olmadığını belirten Kulaksız, "Berke Özer bizim için çok değerli. Berke için yurt dışından da teklif var. Fakat Berke'yi satmayı düşünmüyoruz. Hatta Berke için belirlediğimiz bonservis bedeli gelse bile vazgeçemeyebiliriz." dedi.



Asbaşkan Kulaksız, son olarak Beşiktaş'ın genç yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu hakkında şu ifadelere yer verdi:



"Berke Özer bizim için çok değerli. Berke için yurt dışından da teklif var. Fakat Berke'yi satmayı düşünmüyoruz. Hatta Berke için belirlediğimiz bonservis bedeli gelse bile vazgeçemeyebiliriz."



