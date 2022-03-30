Eyüpspor'dan 2 fırsat transferi birden

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Eyüpspor, TFF'nin Transfer talimatında değişikliğe gitmesinin ardından Ukrayna'da top koşturan Gerson Rodrigues ile Olivier Thill'i kadrosuna kattı.



UEFA'nın Rusya ve Ukrayna'dan alınacak futbolcuların transferine izin vermesinin ardından TFF de her takımı 2 futbolcu alma hakkı tanımıştı.



Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İstanbul ekibi, Dynamo Kiev'de oynayan kanat oyuncusu Gerson Rodrigues ve Vorskla Poltava'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Olivier Thill'i takıma katarak fırsat transferi gerçekleştirdi.



SÖZLEŞMELERİ SÜRÜYORDU



Kariyerinde bir dönem Ankaragücü forması da giyen Gerson Rodrigues'in Ukrayna ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.



2015 yılına profesyonel olan Lüksemburglu orta saha oyuncusunun ise Vorskla Poltava ile olan mukavelesi 2023 yılına sona eriyordu.





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