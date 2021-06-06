Eyüpspor'dan 1. Lig'in kralına kanca!

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, son 3 sezonun gol kralı Marco Paixao'yu transfer etmek istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'dan 1. Lig'in kralına kanca!
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06 Haziran 2021 15:25
Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, yaz transfer döneminin gözdesi oldu.

Siyah-beyazlı ekipte üç sezon üst üste gol kralı olan ve Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan golcü oyuncu için Manisa FK'dan sonra 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor da devreye girdi.

36 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açan İstanbul ekibi, Portekizli yıldıza 400 bin Euro yıllık garanti ücret önerdi.

İzmir ekibi Altay ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için ise siyah-beyazlı yönetimin en az 500 bin Euro bonservis bedeli talep edeceği öğrenildi.

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