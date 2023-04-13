Eyüpspor'da Samet Aybaba ile görüşme

Süper Lig'e çıkmak isteyen Eyüpspor'da teknik direktör ayrılığı yaşanırken; görüşülen isim ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'da Samet Aybaba ile görüşme
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13 Nisan 2023 13:05
Spor Toto 1. Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez'in yerine göreve gelen Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Eyüpspor'un başına geçecek yeni ismin Samet Aybaba olabileceği ortaya çıktı.

Eyüpspor'un başında 4 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Zafer Turan ile yolların ayrılmasının ardından, yönetim kararını verdi.

Eyüpspor, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran ve 2021 yılından bu yana boşta olan Samet Aybaba ile görüşmelere başladı.

Görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde Eyüpspor, 67 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalayacak.

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