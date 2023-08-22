Eyüpspor'da Kerem Yavaş: ''İyi bir sınavı geçtik''

1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenen Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, ciddi bir rakibi geçtiklerini söyledi.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "Kocaeli bizim için ciddi rakipti. Kocaeli gibi bizim de Süper Lig hedefimiz var. İyi sınav olacaktı, sınavı geçtik diyebiliriz. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz oyunu oynadık tabi dalgalanmalar vardı ama bunları bekliyorduk. Uyum süreci var. Gelişeceğimizi düşünüyorum. Dominant bir oyunla hedefimize doğru ilerleyeceğiz." diye konuştu.



