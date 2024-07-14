Eyüpspor'da hedef Crespo

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo ile ilgileniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'da hedef Crespo
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14 Temmuz 2024 10:08
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, transfer listesine Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu ekledi.

Fenerbahçe'nin oyuncunun geleceği hakkında vereceği kararını bekleyen Eyüpspor, şartların oluşması halinde transfer için hamle yapmayı planlıyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını Vallecano'da kiralık geçiren 27 yaşındaki Portekizli oyuncunun kontratı 2025'de bitecek.

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