Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı.



İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:



"Kamuoyuna Duyuru



Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."





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