Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı
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09 Mayıs 2022 19:52
Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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