Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Zafer Turan ile yollarını ayıran Eyüpspor yeni hocasını buldu. Eflatun-Sarılı ekip, kulüpte daha önce de görev alan Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

Haber; Sporx.com
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Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
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23 Şubat 2022 13:06
Çaykur Rizespor'dan ayrılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından "Hamza Hamzaoğlu hocam Eyüpsporumuza hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Spor Toto 1. Lig'de topladığı 42 puanla 6. sırada yer alan Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile Süper Lig mücadelesi verecek

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