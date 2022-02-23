Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Çaykur Rizespor'dan ayrılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından "Hamza Hamzaoğlu hocam Eyüpsporumuza hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.
Spor Toto 1. Lig'de topladığı 42 puanla 6. sırada yer alan Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile Süper Lig mücadelesi verecek
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından "Hamza Hamzaoğlu hocam Eyüpsporumuza hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.
Spor Toto 1. Lig'de topladığı 42 puanla 6. sırada yer alan Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile Süper Lig mücadelesi verecek