Eyüpspor'da hakem açıklaması: 'Şanssızlık'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 1-1 biten Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Yavaş'ın açıklamaları şu şekilde;





"Öncelikle maç öncesi de söyledim, büyük bir rakibe karşı oynadık. Keza böyle de oldu. Tüm planlarımız kazanmak üzerineydi. Oyuncularımıza bunu aktardık. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak eden taraf bizdik. Beraberliğe üzülen biz olduk. Savunma bloğumuz, bugün onlara yeteceğini tahmin ediyorduk.



Savunma arkasına atılacak uzun paslara izin vermezsek, kenar ortalarıyla etkili olmaya çalışacaklardı. Oyuncularım savunma arkasına pas ve koşuları iyi savundular. Kenar ortalarında ya vurdurmadılar ya da kötü vuruş yaptırttılar. İkinci devrenin sonlarına doğru biz kazanmak için hamleler yaptık. Oyundan defansif orta saha Dorukhan'ı çıkarıp Emre Mor aldık.



HAKEM PERFORMANSI



Pozisyonlar da yakaladık, kazanabilirdik. Hakem biraz fazla oyunu durdurdu. Bu durmalar bizim aleyhimize. Özellikle yediğimiz golde ve iptal edilen golümüzde. Şanssız bir hakem performansı oldu."



BASIN TOPLANTISI

