Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Eyüpspor, 25. dakikada Recep Niyaz'ın golüyle öne geçti. Pendikspor, 40. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.



Eyüpspor'un başında ikinci maçına çıkan Arda Turan, ilk puanını aldı, Eyüpspor'un puanı ise 58 oldu. Pendikspor ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti.



1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.





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