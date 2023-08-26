Eyüpspor: "Çok dominant oynadık"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 5-0'lık Tuzlaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor: 'Çok dominant oynadık'
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26 Ağustos 2023 20:12
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, üstün bir oyunla net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yavaş, üst üste 3. galibiyetlerini aldıklarını belirterek, "Oyunumuz gitgide istediğimiz hale geliyor. Bu bizi mutlu ediyor. Oyunun iki yönünü de istediğimiz şekilde oynuyoruz. Maçları gol yemeden kazanıyoruz. Çok dominant oynayarak kazandık." ifadelerini kullandı.

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