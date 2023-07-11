Eyüpspor, Caner Erkin'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli futbolcu Caner Erkin'i transfer etti.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, 2023-2024 transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı." denildi.
Geçen sezon Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, 2023-2024 transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı." denildi.
Geçen sezon Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.