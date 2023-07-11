Eyüpspor, Caner Erkin'i renklerine bağladı

Eyüpspor, İstanbul Başakşehir'den ayrılan deneyimli futbolcu Caner Erkin'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, Caner Erkin'i renklerine bağladı
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11 Temmuz 2023 21:26
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli futbolcu Caner Erkin'i transfer etti.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, 2023-2024 transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı." denildi.

Geçen sezon Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

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