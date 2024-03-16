Eyüpspor: 'Buraya galibiyet için gelmiştik'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da zor bir maç oynayacaklarını bilerek hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.



Maçın ilk yarısının kendileri için çok rahat geçtiğini ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:



"Golü, pozisyonları bulduk, farkı da artırabilirdik. İkinci devre rakibimiz yaptığı hamlelerle biraz daha bizim sahamıza geldi, baskı kurdu. Bize yakışmayacak 2 basit golden sonra rakibimiz öne geçti. 10 kişi kalmamıza rağmen yapabileceğimiz bütün hücum hamlelerini yaptık. Buraya galibiyet için gelmiştik, maçı çevirmeyi başardık. Son dakikalarda 3 puanı aldık, çok mutluyuz. Bandırmaspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum."





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