Eyüpspor: "Buraya galibiyet için gelmiştik"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş kazandıkları Bandırmaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor: 'Buraya galibiyet için gelmiştik'
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16 Mart 2024 16:19
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da zor bir maç oynayacaklarını bilerek hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Maçın ilk yarısının kendileri için çok rahat geçtiğini ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Golü, pozisyonları bulduk, farkı da artırabilirdik. İkinci devre rakibimiz yaptığı hamlelerle biraz daha bizim sahamıza geldi, baskı kurdu. Bize yakışmayacak 2 basit golden sonra rakibimiz öne geçti. 10 kişi kalmamıza rağmen yapabileceğimiz bütün hücum hamlelerini yaptık. Buraya galibiyet için gelmiştik, maçı çevirmeyi başardık. Son dakikalarda 3 puanı aldık, çok mutluyuz. Bandırmaspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum."

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