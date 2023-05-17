Eyüpspor: "Bunu hiç beklemiyorduk"

Boluspor'a 2-0 mağlup olan Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor: 'Bunu hiç beklemiyorduk'
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17 Mayıs 2023 00:39
Boluspor'a 2-0 mağlup olan Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu ortaya koyduklarını ancak son 3 maçta olduğu gibi sonuçlandırmada zayıf kaldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi oyun oynamayı hedeflediklerini fakat bunu gerçekleştiremediklerini aktaran Yavaş, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ancak play-off'a kalmak için son bir final maçımız var. İnşallah o maçta minimum 1 puanla play-off'a kalıp, ondan sonra esas hedefimiz play-off'ları iyi geçirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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