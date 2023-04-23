Eyüpspor: 'Bu futbol bizi mutlu etti'

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, Süper Lig'e çıkma yolunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, planlarını kazanmak üzerine yaptıklarını belirtti.



Oynatmak istedikleri oyunu geçen haftaki Göztepe maçının ikinci yarısında gösterdiklerini vurgulayan Yavaş, "Bu maçta da ilk 15 dakika dışında oyuna hakim olduk. Pendikspor ligde en çok topa sahip olan takımlardan. Böyle bir takıma karşı bu futbol bizi mutlu etti. İlerde yapacağımız dokunuşlar için temel oluşturduk. Bizi üzen skor oldu, kazanmak isterdik. Hedefimiz olan Süper Lig'e çıkma yolunda kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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