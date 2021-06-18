Eyüpspor, Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı
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18 Haziran 2021 15:36
Bogdan Sorin Stancu
Bogdan Sorin Stancu
Gençlerbirliği
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da transfer etti.

Eyüpspor Kulübü, Rumen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA muhabirine açıklamada bulunan kulüp başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.


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