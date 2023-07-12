Eyüpspor bir transferini daha açıkladı

Gelecek sezon Trendyol Süper Lige çıkmak için çalışmalara başlayan Eyüpspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Eyüpspor bir transferini daha açıkladı
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12 Temmuz 2023 19:28
Trendyol . Lig ekibi Eyüpspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, son olarak Sivasspor forması giyen Robin Yalçın'ı renklerine bağladı. Robin Yalçın'a 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Robin Yalçın, geçen sezon Sivasspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 1 gol kaydetti.

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