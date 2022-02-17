Eyüpspor bir puanı son anda kurtardı!

Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Eyüpspor bir puanı son anda kurtardı!
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17 Şubat 2022 18:54
Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Eyüpspor ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Erzurumspor'a puanı getiren golü 82. dakikada Oltan Karakullukçu kaydederken, Eyüpspor'un golünü 87. dakikada Cenk Alkılıç kaydetti.

Kış transfer döneminde Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralanan Oğulcan Çağlayan maçta 90 dakika sahada kaldı.

Eyüpspor bu sonuçla puanını 41 yaparken, BB Erzurumspor 43 puana çıktı.

Ev sahibi ekip ligin 26. haftasında Adanaspor deplasmanına gidecek, Eyüpspor ise Menemenspor'u konuk edecek.




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