Eyüpspor, Ahmet Kutucu'yu transfer etti

Gelecek sezon Trendyol Süper Lige çıkmak isteyen Eyüpspor bir transferi daha açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Eyüpspor, Ahmet Kutucu'yu transfer etti
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12 Temmuz 2023 21:07
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ahmed Kutucu'yu transfer etti.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, en son kiralık olarak Sandhausen forması giyen Ahmed Kutucu'yu Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattı. Ahmed Kutucu'ya 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sandhausen formasıyla 24 maça çıkan Ahmed Kutucu 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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