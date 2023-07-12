Eyüpspor, Ahmet Kutucu'yu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ahmed Kutucu'yu transfer etti.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, en son kiralık olarak Sandhausen forması giyen Ahmed Kutucu'yu Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattı. Ahmed Kutucu'ya 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sandhausen formasıyla 24 maça çıkan Ahmed Kutucu 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, en son kiralık olarak Sandhausen forması giyen Ahmed Kutucu'yu Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattı. Ahmed Kutucu'ya 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sandhausen formasıyla 24 maça çıkan Ahmed Kutucu 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.