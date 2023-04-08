Eyüpspor 3 hafta aradan sonra kazanmayı bildi

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında zirve takipçilerinden Eyüpspor, deplasmanda Altınordu'yu ağırladı.



İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 2-1 kazanarak üç hafta sonra galibiyet elde etmeyi başardı.



Karşılaşmanın 4. dakikasında golü VAR'dan dönen Eyüpspor, 29. dakikada Uğur Demirok'un penaltısıyla öne geçerek ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Eyüpspor, 54'te Cenk Ahmet'le farkı ikiye çıkardı. 77. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun attığı gol ise Altınordu için teselliden öteye gidemezken Eyüpspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Eyüpspor 3 hafta sonra kazandı ve 57 puana yükselerek maç eksiğiyle Sakaryaspor'a kaptırdığı ikincilik koltuğunu geri aldı. Altınordu ise 26 puana kalarak haftayı puansız kapattı.



Eyüpspor bir sonraki hafta ise Gençlerbirliği'ni konuk ederken Altınordu ise Altay deplasmanına çıkacak.





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