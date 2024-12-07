Eyüp'te kazanan zirveye yaklaşacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor ile Reeder Samsunspor pazar günü ile karşılaşacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.



İKİ TAKIM DA ÇOK FORMDA



Ev sahibi Eyüpspor, oldukça formda bir başlangıç yaparak Arda Turan ile ligdeki ilk beş maçında mağlubiyet almamıştı. 14 haftalık süreçte 6 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Eyüpspor, geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında da beraberliği çıkartarak 23 puanla 4. sırada yer alıyor.



Samsunspor ise transfer tahtası kapalı olması sebebiyle geçtiğimiz sezondaki kadrosu ile yola devam ediyor. Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, eylül-kasım periyodunda yalnızca iki yenilgi aldı ve 29 puanla 3.sırada yer alıyor.



SAMSUN'DA EKSİK YOKKEN EYÜP'TE 4 EKSİK VAR



Zirve yarışını ilgilendiren bu maçta, İstanbul temsilcisinde Ruben Vezo, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Samsunspor'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.