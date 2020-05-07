Eyüp corona haritası 7 Mayıs 2020

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka yayılım ve yoğunluk haritalarını yayınladı. İşte şehir şehir corona vaka dağılım haritası

07 Mayıs 2020 15:16
Eyüp corona haritası 7 Mayıs 2020
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

İSTANBUL, EYÜP VE ÇEVRESİ



BAĞCILAR, GÜNGÖREN, BAHÇELİEVLER, ESENLER

BAKIRKÖY

 

ŞİŞLİ VE ÇEVRESİ

 

BEŞİKTAŞ

KÜÇÜKÇEKMECE

 

FATİH

 

EMİNÖNÜ, KARAKÖY

 

SULTANGAZİ

 

BEYOĞLU

 

ZEYTİNBURNU

 

SANCAKTEPE, SULTANBEYLİ

 

ESENYURT

 

BAŞAKŞEHİR

 

ARNAVUTKÖY

 

ÜMRANİYE

 

ÜSKÜDAR

 

PENDİK

 

ATAŞEHİR

 

GAZİANTEP

 

İZMİR

 

ANKARA

 

GÖLCÜK

 

ADANA

 

TRABZON

 

RİZE

 

BURSA

 

KONYA

 

SAMSUN

 

ŞANLIURFA

 

SAKARYA, ADAPAZARI

 

İZMİT

 

GEBZE

 
 

SİVAS

 

KAYSERİ

 

ANKARA SİNCAN

 

 

ESKİŞEHİR

 

VAN

 

DİYARBAKIR

 

DENİZLİ

 

KADIKÖY, GÖZTEPE

 

ERZURUM

 


KONYA



MALATYA

 




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