Eyüp Aydın, Okan Buruk'la görüşecek!

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Eyüp Aydın, teknik heyetle görüşecek. İşte haberin detayları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Eyüp Aydın, Okan Buruk'la görüşecek!
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01 Temmuz 2024 09:41
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'ten geçen sezon transfer edilen Eyüp Aydın'ın, kendini geliştirebilmesi için kiralanma ihtimali üzerinde duruluyor.

Bununla birlikte 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kamp döneminde takımla birlikte çalışarak kendini kanıtlamak istediği ve önümüzdeki sezon A Takım'da forma giymek istediği belirtildi.

Sarı Kırmızılı kulüpten ayrılmak istemeyen Eyüp'ün, teknik ekiple görüşeceği öğrenildi.

Yapılacak görüşmelerin ardından genç yıldız için son karar verilecek.

Galatasaray'da geçen sezon toplam 12 maçta süre alan 19 yaşındaki orta saha 2 asistlik katkı sağladı.

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