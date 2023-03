EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2023 EYT yasalaştı mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

7 Şubat 1921'den beri düzenli olarak çıkan Resmi Gazete meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları vatandaşlarla paylaşıyor. EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır? sorusu da Erken Yaşta Emeklilik bekleyen kişiler tarafından takip ediliyor. Türkiye gündeminin en önemli konulardan birisi olan EYT Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Bu teklif sayesinde 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Bugün Resmi Gazete kararları neler? İşte 1 Mart 2023 Resmi Gazete kararlarıGenel Kurul'daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİK–– Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTEBLİĞLER–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)–– 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğKURUL KARARI–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2023 Tarihli ve 11682 Sayılı KararıYARGI BÖLÜMÜ–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/14623 Başvuru Numaralı Kararı–– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2019/41772 Başvuru Numaralı Kararı–– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2020/15593 Başvuru Numaralı Kararı–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/37354 Başvuru Numaralı Kararı–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/41608 Başvuru Numaralı KararıYARGITAY KARARI–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait KararDANIŞTAY KARARI–– Danıştay İkinci Dairesine Ait KararİLAN BÖLÜMÜa - Yargı İlanlarıb - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc - Çeşitli İlanlarSosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) çok sayıda kişinin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanmadan kuruma başvurup, aylık talebinde bulunduğu, tüm süreçler tamamlanmadan bu işlemin yapılmasının mümkün olmadığı açıklandı.SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, 8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatılarak, "Söz konusu kanun, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır" denildi.