Haber Tarihi: 01 Mart 2023 16:42 - Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 16:43

EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2023 EYT yasalaştı mı?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle ilgili beklenen gelişme 28 Şubat tarihinde yaşandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Peki, EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2023 EYT yasalaştı mı?
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7 Şubat 1921'den beri düzenli olarak çıkan Resmi Gazete meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları vatandaşlarla paylaşıyor. EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır? sorusu da Erken Yaşta Emeklilik bekleyen kişiler tarafından takip ediliyor. Türkiye gündeminin en önemli konulardan birisi olan EYT Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Bu teklif sayesinde 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Bugün Resmi Gazete kararları neler? İşte 1 Mart 2023 Resmi Gazete kararları…
EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Genel Kurul'daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

RESMİ GAZETE KARARLARI 1 MART 2023
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)

–– 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI


–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2023 Tarihli ve 11682 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/14623 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2019/41772 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2020/15593 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/37354 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/41608 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlanlar

SGK'DAN RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) çok sayıda kişinin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanmadan kuruma başvurup, aylık talebinde bulunduğu, tüm süreçler tamamlanmadan bu işlemin yapılmasının mümkün olmadığı açıklandı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, 8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatılarak, "Söz konusu kanun, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır" denildi.
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