EYT refah payı alacak mı? Son dakika EYT'de refah payı açıklaması

Memur ve emekli aylıkları yüzde 16,48 oranında zamla hesaplara yattı. Yasal düzenleme13 Ocak'ta resmiyete bağlandığı için 15 Ocak'taki ödemelere yetiştirilemedi. Yüzde 13,52'lik refah payı zammı bu ay bordrolara eklenip ikinci bir ödeme ile hesaplara yatırılacağı açıklandı. Artış EYT'liler için de geçerli olacak. Peki, EYT'liler refah payı alacak mı?EYT'den emekli olanlar vatandaşlarda da tıpkı diğer emeklilik gibi yüzde 30 oranında zamla emekli maaşı alacaklar. Bu nedenle refah payı EYT'liler de refah payı alacak.SGK emekli maaş hesaplama robotunda oluşturulan emekli maaş hesabı Aralık ve Ocak ayında oluşan maaş farkının nedeni güncelleme katsayısıdır. Emekliliğe yeni adım atan kişiler emekli oldukları tarihten önce yılık yapılan zamma göre maaşları hesaplanarak ilk emekli aylıkları hesaplarına yatırılmaktadır. Diğer yılın zammı eklenirken de bir önceki yılın güncelleme katsayısı devreye girmekte. Güncelleme katsayısı milli gelirdeki artış ile TÜFE oranının %30'undan oluşmakta.Eğer 2022'de emekli olsa idiniz emekli maaşınız hesaplanırken 2021 yılındaki büyüme oranlarının rakamı ve güncelleme katsayısı baz alınacaktı. 2023'te emekli olacaksanız 2022 yılındaki büyüme oranı rakamı ve güncelleme katsayısı ile emekli maaşınızın hesaplanmasında dikkate alınacak. Aynı şekilde 2024'te emekli olur iseniz emekli maaşınız, 2023 yılındaki büyüme oranı rakamı ve güncelleme katsayısı dikkate alınarak hesaplanır.SGK EYT emekli maaş hesabını aşağıdaki linke tıklayarak yapabilirsiniz. EYT maaş hesaplama ekranında https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap web adresine girdikten sonra giriş yapabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra sizden istenen sigorta bilgilerini doldurmanız gerekmekte. Ayrıca maaş hesaplama butonuna tıklamanız gerekmektedir.