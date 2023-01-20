EYT ne zaman meclise gelecek? EYT Resmi Gazete'de açıklandı mı?

EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

EYT RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

EYT son dakika haberleri vatandaşların gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesi kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını söylerek "Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor" ifadelerini kullandı. EYT yasasına yönelik açıklama yapan Ömer Çelik, mecliste yasalaşması adımının seçimden sonraya bırakılmayacağını ifade etti. Peki EYT ne zaman mecliste olur, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini dört gözle beklenirken Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz gelecek haftayı işaret etti. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, katıldığı bir TV yayınında EYT hakkında açıklamalarda bulundu. EYT'nin gelecek hafta Meclis'te tamamlanacağını belirten Yılmaz, "Uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığı'mız çalışıyor. Vedat Bey'in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda Meclis'imize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.EYT'nin kısa sürede Meclis'te ulaşacağını belirten Yılmaz, "Kolay değil milyonlardan bahsediyoruz teknik yapıların yapılması gerekiyor. Boş yere beklenmiyor. Birtakım hazırlıklar yapılıyor. Sağlıklı bir şekilde iş yükünü karşılamak kolay değil. Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşlarımız. Maaşlar şubat ayına yetişebilir. Hızlı bir şekilde işlemler de tamamlanırsa neden olmasın. Şubat ya da mart diyebiliriz." ifadelerini kullandı.Gelecek hafta içerisinde taslak metnin Meclis'e ulaşması beklenmekte. Meclis Başkanlığı'na kanun teklifinin sunulmasıyla beraber komisyon ardından genel kurul faslı başlıyor. EYT için ocak ayı içerisinde düzenlemenin hayata geçmesi beklenmekte. Peki, kimler faydalanacak?Öncelikle 2 milyon 250 bin kişinin EYT'den faydalanması beklenmekte. Herhangi bir yaş sınırı olmayacak. Ayrıca SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksın herkes için geçerli olacak. Ek olarak 5 bin prim gününü dolduran vatandaşlar yaşa takılmadan emeklilik hakkı kazanacaklar. Düzenlemeden bu hakkı kazanabilmeleri için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmaları gerekiyor.Yapılan açıklamalara göre, EYT'nin Ocak ayı içerisinde Meclisin ana gündemlerinden birisi. EYT'nin Resmi Gazete'de yayımlanması beklenirken tarihin en geç Ocak ayının son haftası ya da Şubat ayının ilk haftası olması beklenmekte.