EYOF 2022'de mücadele edecek milli yüzücüler Slovakya'ya gitti

2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2022) mücadele verecek yüzücüler, Slovakya'ya gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EYOF 2022'de mücadele edecek milli yüzücüler Slovakya'ya gitti
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23 Temmuz 2022 16:30
Slovakya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2022) mücadele verecek yüzücüler, Slovakya'ya gitti.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 24-30 Temmuz tarihlerinde Banska Bystrica kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 8 kadın ve 8 erkek olmak üzere 16 milli yüzücü mücadele verecek.

Genç Milli Yüzme Takımı'nda yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar: Belis Şakar, Cansu Canki, Defne Tanığ, Esra Simay Özdaban, Göksu Gümüş, Meriç Uygun, Pınar Dönmez, Talya Erdoğan.

Erkekler: Aykut Mert Iravul, Bera Kayra Sarıkaya, Can Çorumlu, Ege Altan, Emir Batur Albayrak, Recep Hazar Kirez, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk.

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