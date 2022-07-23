EYOF 2022'de mücadele edecek milli yüzücüler Slovakya'ya gitti

Slovakya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2022) mücadele verecek yüzücüler, Slovakya'ya gitti.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 24-30 Temmuz tarihlerinde Banska Bystrica kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 8 kadın ve 8 erkek olmak üzere 16 milli yüzücü mücadele verecek.
Genç Milli Yüzme Takımı'nda yer alan sporcular şunlar:
Kadınlar: Belis Şakar, Cansu Canki, Defne Tanığ, Esra Simay Özdaban, Göksu Gümüş, Meriç Uygun, Pınar Dönmez, Talya Erdoğan.
Erkekler: Aykut Mert Iravul, Bera Kayra Sarıkaya, Can Çorumlu, Ege Altan, Emir Batur Albayrak, Recep Hazar Kirez, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 24-30 Temmuz tarihlerinde Banska Bystrica kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 8 kadın ve 8 erkek olmak üzere 16 milli yüzücü mücadele verecek.
Genç Milli Yüzme Takımı'nda yer alan sporcular şunlar:
Kadınlar: Belis Şakar, Cansu Canki, Defne Tanığ, Esra Simay Özdaban, Göksu Gümüş, Meriç Uygun, Pınar Dönmez, Talya Erdoğan.
Erkekler: Aykut Mert Iravul, Bera Kayra Sarıkaya, Can Çorumlu, Ege Altan, Emir Batur Albayrak, Recep Hazar Kirez, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk.
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