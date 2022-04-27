Eyfel Kulesi için 'Bordo Mavi' başvurusu!

Trabzonsporlu taraftarlar, Eyfel Kulesi'nin cumartesi akşamı bordo mavi renklerde yansıtılması için girişimde bulundu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Eyfel Kulesi için 'Bordo Mavi' başvurusu!
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27 Nisan 2022 10:23
Trabzonsporlu taraftarlar dünyanın dört bir yanında kutlamalara hazırlanıyor.

Şampiyonluğun ardından Paris'teki Eyfel Kulesi'ne bordo mavi renklerin yansıtılması için başvuru yapıldı.

Başakşehir maçının ardından organizasyonun gerçekleştirileceği öğrenildi.

ESKİ AVNİ AKER'DE DE COŞKU

Taraftarlar Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi'ne ilginç teklifler yapıyor. Artık millet bahçesi olarak kullanılan eski Avni Aker Stadına dev ekran konulması fikri büyük destek gördü. Belediyenin ayrıca şehrin meydanlarına dev ekranlar kuracağı belirtildi. 

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