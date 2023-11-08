Haber Tarihi: 08 Kasım 2023 13:07 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 13:07

Exxen Spor üyelik ücreti 2023! ExxenSpor üyelik paketi fiyatları

2023 Exxen Spor üyelik paketi ücreti belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Exxen, Bayern Münih - Galatasaray maçı öncesinde 14 günlük ücretsiz izle kampanyası başlattı. ExxenSpor paketine de zam geldi. Bayern Münih - Galatasaray maçı canlı olarak Exxen'de yayınlanacak. Peki, 2023 Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Exxen Spor tek maçlık ücretsiz üyelik ücreti var mı, deneme paketi ne kadar?

Exxen Spor üyelik ücreti 2023! ExxenSpor üyelik paketi fiyatları
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Exxen Spor üyelik paketi ücretinin detayları belli oldu. Reklamlı ve reklamsız iki farkı paket seçimi sunan Exxen'in aylık ve yıllık Exxen Spor paketinin fiyatları 2023 yılı için açıklandı. Peki, Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Deneme paketi ne kadar? EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ ÜCRETİ 2023
2023 yılına zamlı bir giriş yapan Exxen, Mayıs ayında ise ikinci kez zamlandı. Yapılan zamlarında ardından en ucuz Exxen paketi 54 TL'ye kadar çıkmış durumda.

İşte Exxen'in 2023 yılına ait güncel üyelik fiyatları:

Standart Dijital Üyelik (Reklamlı) Aylık: 84,50 TL

Standart Dijital Üyelik Yıllık: 70,40 TL x 12 ay

Exxen Spor Paketi (Reklamlı) Aylık: 157 TL

Exxen Spor Paketi (Reklamsız) Aylık: 184 TL

Exxen 14 gün ücretsiz kampanyasına nasıl katılınır?

Old Trafford'da Manchester United'ı yenerek tarihe geçen Galatasaray bu kez evinde başka bir dünya devi Bayern Münih'i ağırlıyor. 24 Ekim Salı akşamı 19.45'te Rams Park'ta oynanacak mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Exxen maçı şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu. Maçı izlemek için Exxen platformunda üyelik oluşturmak gerekiyor.

https://www.exxen.com/tr/sign-up adresine gidin

Mail ve şifre girdikten sonra mail adresinize gelen kodu sonraki sayfada girin

Gelen pencereden Exxenspor seçeneğini seçmeniz gerekli

Paketlerden birini seçerek devam edin

Ödeme bilgilerinizi girin

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için muhakkak kredi kartı bilgilerini vermek gerekiyor. Kredi kartı vermek istemiyorsanız Exxen üyesi olamazsınız.

Tavsiyemiz bir sanal kart oluşturarak bu kartın bilgilerini vermeniz ve sanal kartın bakiyesini 1TL olarak belirlemeniz. Çünkü Exxen kredi kartını kontrol etmek için 1TL çekim yapıyor ve 1 hafta sonra iade ediyor.


BAYERN MÜNİH-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

İki takımın bu akşam yapılacak maça şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.



Diğer yandan spor yayınları yapan Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli miktarda artış gösterdi. Son yapılan zamların ardından en uygun paket aylık 119 TL olurken, reklamsız aboneliğin fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.

Exxen kullanmayı bırakmak isteyenlerin büyük bölümü ne yapacağını bilmiyor. İşte Exxen üyelik iptali rehberi ve Exxen abonelik iptali işlemi!



EXXEN ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Reklamlı aylık paket – 64.90 TL

Reklamlı yıllık paket – Aylık 54 TL (Toplamda 648 TL)

Reklamsız aylık paket – 89.90 TL

Reklamsız yıllık paket – 74.90 TL (Toplamda 898.80 TL)

EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Reklamlı aylık paket – 144.90 TL

Reklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)

Reklamsız aylık paket – 169.90 TL

Reklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)

EXXEN HESABI NASIL AÇILIR? – EXXEN'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Adım 1: İlk olarak Exxen ana sayfasını buradan açın.

Adım 2: Ana sayfa üzerinden Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle butonuna tıklayın.

Adım 3: Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin.

Adım 4: Abonelik tipi ile ilgili adımda dört farklı üyelik tipi bizi karşılıyor. Kendinize uygun paketi seçip son adıma geçebilirsiniz.

Döviz kurunun artması ve düna genelinde yaşanan enflasyon diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Exxen abonelik fiyatına da olumsuz yansımış durumda.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
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