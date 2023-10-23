Haber Tarihi: 23 Ekim 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 11:40

Exxen Spor üyelik 14 gün ücretsiz nasıl alınır, izlenir 2023? Galatasaray - Bayern Münih maçı ücretsiz izlenebilecek!

Exxen tarafından yapılan açıklamalara göre ExxenSPOR üyeliğinin 14 gün ücretsiz kullanılabileceği ifade edildi. Galatasaray - Bayern Münih maçı öncesi Exxen ücretsiz oldu. Peki Exxen'in 14 gün bedava izle kampanyası nasıl başlatılır? İşte maçı ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler:

Exxen Spor üyelik 14 gün ücretsiz nasıl alınır, izlenir 2023? Galatasaray - Bayern Münih maçı ücretsiz izlenebilecek!
Abone Ol
Old Trafford'da Manchester United'ı yenerek tarihe geçen Galatasaray bu kez evinde başka bir dünya devi Bayern Münih'i ağırlıyor. 24 Ekim Salı akşamı 19.45'te Rams Park'ta oynanacak mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Exxen maçı şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu. Maçı izlemek için Exxen platformunda üyelik oluşturmak gerekiyor.

Exxen 14 gün ücretsiz kampanyasına nasıl katılınır?

https://www.exxen.com/tr/sign-up adresine gidin

Mail ve şifre girdikten sonra mail adresinize gelen kodu sonraki sayfada girin

Gelen pencereden Exxenspor seçeneğini seçmeniz gerekli

Paketlerden birini seçerek devam edin

Ödeme bilgilerinizi girin

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için muhakkak kredi kartı bilgilerini vermek gerekiyor. Kredi kartı vermek istemiyorsanız Exxen üyesi olamazsınız.
Tavsiyemiz bir sanal kart oluşturarak bu kartın bilgilerini vermeniz ve sanal kartın bakiyesini 1TL olarak belirlemeniz. Çünkü Exxen kredi kartını kontrol etmek için 1TL çekim yapıyor ve 1 hafta sonra iade ediyor.

EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ ÜCRETİ 2023

2023 yılına zamlı bir giriş yapan Exxen, Mayıs ayında ise ikinci kez zamlandı. Yapılan zamlarında ardından en ucuz Exxen paketi 54 TL'ye kadar çıkmış durumda.

İşte Exxen'in 2023 yılına ait güncel üyelik fiyatları:

Standart Dijital Üyelik (Reklamlı) Aylık: 84,50 TL

Standart Dijital Üyelik Yıllık: 70,40 TL x 12 ay

Exxen Spor Paketi (Reklamlı) Aylık: 157 TL

Exxen Spor Paketi (Reklamsız) Aylık: 184 TL



Diğer yandan spor yayınları yapan Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli miktarda artış gösterdi. Son yapılan zamların ardından en uygun paket aylık 119 TL olurken, reklamsız aboneliğin fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.


Exxen kullanmayı bırakmak isteyenlerin büyük bölümü ne yapacağını bilmiyor. İşte Exxen üyelik iptali rehberi ve Exxen abonelik iptali işlemi!



EXXEN ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Reklamlı aylık paket – 64.90 TL

Reklamlı yıllık paket – Aylık 54 TL (Toplamda 648 TL)

Reklamsız aylık paket – 89.90 TL

Reklamsız yıllık paket – 74.90 TL (Toplamda 898.80 TL)

EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Reklamlı aylık paket – 144.90 TL

Reklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)

Reklamsız aylık paket – 169.90 TL

Reklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)

EXXEN HESABI NASIL AÇILIR? – EXXEN'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Adım 1: İlk olarak Exxen ana sayfasını buradan açın.

Adım 2: Ana sayfa üzerinden Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle butonuna tıklayın.

Adım 3: Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin.

Adım 4: Abonelik tipi ile ilgili adımda dört farklı üyelik tipi bizi karşılıyor. Kendinize uygun paketi seçip son adıma geçebilirsiniz.

Döviz kurunun artması ve düna genelinde yaşanan enflasyon diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Exxen abonelik fiyatına da olumsuz yansımış durumda.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
EXXEN
Gündem

Diğer Haberler

Bayern Münih'te Galatasaray öncesi 3 eksik Bayern Münih Bayern Münih'te Galatasaray öncesi 3 eksik
Galatasaray-Bayern Münih maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler Gündem Galatasaray-Bayern Münih maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Dusan Tadic ayrıldı, Ajax çöküşe geçti Hollanda Ligi Dusan Tadic ayrıldı, Ajax çöküşe geçti
Exxen Spor üyelik 14 gün ücretsiz nasıl alınır, izlenir 2023? Galatasaray - Bayern Münih maçı ücretsiz izlenebilecek! Gündem Exxen Spor üyelik 14 gün ücretsiz nasıl alınır, izlenir 2023? Galatasaray - Bayern Münih maçı ücretsiz izlenebilecek!
Abdullah Avcı: 'Yeni başlıyoruz!' Trabzonspor Abdullah Avcı: "Yeni başlıyoruz!"
Beşiktaş'ta Chamberlain isyanı: 'Nasıl oynamaz!' Beşiktaş Beşiktaş'ta Chamberlain isyanı: "Nasıl oynamaz!"
Okan Buruk'un Bayern Münih maçı 11'i şekilleniyor! Galatasaray Okan Buruk'un Bayern Münih maçı 11'i şekilleniyor!
İcardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? Gündem İcardi Bayern Münih maçında oynayacak mı?
Beşiktaş yine kötü başladı; İşte 5 yılın detayları Beşiktaş Beşiktaş yine kötü başladı; İşte 5 yılın detayları
Daha fazla göster
 Reklam 
1
TFF'den Erden Timur'a cevap!
2
Mauro Icardi'den teknik ekibe: "Oynamak istiyorum"
3
El Clasico öncesi Barça'ya 3 puan genç yıldızdan!
4
Bayern Münih'te flaş sakatlık
5
İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
6
İsmail Kartal rekor tanımıyor: Önce Daum, şimdi Okan Buruk
7
Al Ahli'den Vinicius'a 200 milyon euro!

SON HABERLER

yukarı ok