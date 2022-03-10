Exxen Spor ücretli mi? Exxen ücreti ne kadar? Abonelik ücreti Exxen fiyatları (04 Ocak Salı)

Galatasaray Barcelona, Yeni dizi, film, belgesel Exxen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Netflix benzeri yapım platformu olarak yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Özellikle Exxen ne zaman başlayacak, Exxen ne zaman açılıyor? Exxen açılma tarihi, Exxen üyelik fiyatı, Exxen abonelik ücreti ve benzeri detayların yer aldığı açıklamalar zaman geçtikçe netleşiyor. Detayları Exxen haberlerini sitemizden okuyabilirsiniz...

10 Mart 2022 22:54
Exxen Spor ücretli mi? Exxen ücreti ne kadar? Abonelik ücreti Exxen fiyatları (04 Ocak Salı)
Gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın yeni yayın platformu olacak olan Exxen ne zaman yayın hayatına başlayacak? Exxen fiyatları ne olacak? Exxen açılacağı tarih ne olacak? gibi sorular sıklıkla soruluyor. Şu ana kadar Exxen içinde yer alacak yapımların bir kısmı da belli oldu, ünlü programcılardan belgesel film ve dizilerin yer alacağı Exxen kaç para merak ediliyor.
EXXEN NE ZAMAN AÇILIYOR? EXXEN KAÇ PARA OLACAK?

Yeni yayın platformu Exxen yılbaşından sonra yani 1 Ocak 2021 tarihinde açılıyor. Exxen kaç para olacak detayları henüz resmi değil ancak Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamada reklamlı ve reklamsız seçenekleri ile her bütçe için düşünülmüş Exxen abonelik fiyatları ortaya çıkacak.

Acun Ilıcalı, Exxen'in fiyatının 9,90 TL olacağını açıkladı.



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EXXEN FİYATI NE KADAR? EXXEN ABONELİK ÜCRETİ

Netflix benzeri yayın platformu olan Exxen üyelik ücreti ne kadar olacağı henüz netlik kazanmadı. Ne kadar olacak Exxen abonelik ile birlikte Exxen abonelik ücreti konusunda resmi açıklama geldiğinde sayfalarımızda bulabilirsiniz.

SİHİRLİ ANNEM SÜRPRİZİ, ACUN ILICALI SİHİRLİ ANNEM AÇIKLAMASI

Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisinin 'Exxen' için yeni bölümlerinin çekildiğini açıklayan başarılı yapımcı, "Geçen Melisa'yla kahvaltıdayız, 'Sihirli Annem' seyrediyor. Eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım, eski bölümleri nefes almadan seyrediyor. 'Madem bu kadar seviliyor, yenisini yapayım' dedim. Hemen yapımcımızı aradım, o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuşmuştu.



FEYYAZ YİĞİT EXXEN İÇİN YENİ PROJE YAPACAK

Yazar ve oyuncu kimliği ile tanınan mizahçı Feyyaz Yiğit'in Exxen için yeni bir proje yapacağı Acun Ilıcalı tarafından resmen açıklandı.


EXXEN FIGHT CLUB NE ZAMAN YAYINLANACAK? EXXEN BOKS DÖVÜŞ YARIŞMASI

Acun Ilıcalı, Exxen üzerinde yayına başlayacak yarışma programı Fight Club'ı duyurdu. 11 yarışmacı dövüşçünün aralarında boks yaparak yarışacağı programın Exxen üzerinde yayınlanacağı duyuruldu.

1 Ocak'tan sonra yayın hayatına başlayacak olan Fight Club yarışmasının Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir tarafından sunulacağı açıklandı.



EXXEN YAYIN PLATFORMUNDA HANGİ DİZİLER OLACAK?

Dizi konusunda iddialı olan Exxen platformu içinde Hükümsüz, Sihirli Annem, Zehirli Çicekler, Şeref Bey, Vahşi Şeyler, Dadı, Eziklerin Savaşı, Yaş 17 isimli diziler Exxen üzerinde yayında olacak.

BEYAZIT ÖZTÜRK İBRAHİM BÜYÜKAK EXXEN PROGRAMI

Yılların ünlü talg showcusu Beyazıt Öztürk ile komedyen İbrahim Büyükak Pişti isimli programları ile Exxen üzerinde yayın yapacaklar. Program Exxen platformu üzerinde yayınlanacak ve 1 Ocak 2021'den sonra yayınlanacak.

HASAN CAN KAYA İLE KONUŞANLAR EXXEN'DE

Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu. Hasan Can Kaya bir süre önce Acun Ilıcalı ile anlaştığını ve Konuşanlar'ın yeni bölümlerinin Ilıcalı'nın EXXEN adlı dijital platformunda yayımlanacağını duyurmuştu.



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