EXXEN SPOR MAÇ CANLI İZLE ŞİFRESİZ ÜCRETSİZ - Galatasaray Kopenhag canlı izle

AVRUPA KUPALARINDA 308. MAÇ



Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 307 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 110 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 411 kez havalandırırken, kalesinde ise 452 gol gördü.



OKAN BURUK GALATASARAY İLE AVRUPA'DA 6. KARŞILAŞMADA



Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarında 6. sınavına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ile oynadığı son 4 Avrupa kupası müsabakasını kazanan Buruk, Galatasaray'da bunu başaran ilk Türk teknik direktör oldu.



AVRUPA'DAKİ SON 17 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ



Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12'si UEFA Avrupa Ligi, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



BU SEZON 7 RESMİ MAÇ OYNADI



Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 olmak üzere 7 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 berberlik elde etti.



MAURO ICARDI 5 MAÇTA 4 GOL ATTI



Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi sezona hızlı başladı. Icardi, sarı-kırmızılılar ile bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu golleri Olimpija Ljubljana, Trabzonspor ve Molde maçlarında kaydetti.



LUCAS TORREIRA'NIN CEZASI BİTTİ



Galatasaray'da kırmızı kart cezasını Molde ile Norveç'te oynanan ilk maçta tamamlayan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Okan Buruk'un görev vermesi halinde Molde ile oynanacak rövanşta görev alabilecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ise görev alamayacak.



SZYMON MARCINIAK DÜDÜK ÇALACAK



Galatasaray ile Molde arasında oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.



Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. Kwiatkowski'ye, AVAR'da Pawel Raczkowski eşlik edecek.





Galatasaray, tam 3 ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde adını yazdırdığı grup etabına Kopenhag karşısında 'merhaba' dedi. Ziyech, Zaha, Tete, Ndombele ve Davinson gibi yıldızları kadrosuna katıp Icardi'yi takımda tutan Aslan, Kupa 1'de ses getirmeye kararlı. Galatasaray'ın bu akşam tabii ki en büyük kozu Rams Park'taki 'Ali Sami Yen ruhu' olacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, EXXEN'den naklen yayınlanan ''Galatasaray Kopenhag maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar'' araması yaparken Galatasaray maçı şifresiz hangi kanalda canlı yayınlanıyor? sorusunun da yanıtını araştırıyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray'ın 23 kişilik kadrosu belli oldu.İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımından transfer edilen Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, kadroda yer aldı.Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu ise kadroya giremedi.Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, üçe üç oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.