Exxen Spor izle, Fenerbahçe Rennes CANLI İZLE

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Fenerbahçe Rennes izle exxen yayını! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Rennes Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

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Fenerbahçe Rennes maçı hakemi kim



UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Fenerbahçe - Rennes mücadelesi Exxen platformundan canlı yayınlanacak.



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Fenerbahçe Rennes maçı öncesi son durum



Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor. İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.



Eksikler



Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe

Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Osayi, Arao, Crespo, Alioski, Rossi, İrfan Can, Joao Pedro







Rennes

Mandanda, Meling, Theate, Wooh, Assignon, Ugochukwu, Majer, Bourigeaud, Tait, Terrier, Gouiri



Kazanırsa lider çıkacak



Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek. Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.



251. karşılaşma



UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 251. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.



Kupa 2'de 133. maç



Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.







UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Rennes Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Fenerbahçe - Rennes mücadelesi Exxen platformundan canlı yayınlanacak.Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor. İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Osayi, Arao, Crespo, Alioski, Rossi, İrfan Can, Joao PedroMandanda, Meling, Theate, Wooh, Assignon, Ugochukwu, Majer, Bourigeaud, Tait, Terrier, GouiriFenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek. Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 251. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.

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