Haber Tarihi: 12 Aralık 2023 20:04 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 20:04

Exxen Spor Canlı Maç İzle Şifresiz Ücretsiz: Kopenhag Galatasaray maçı canlı izle

Kopenhag - Galatasaray canlı izle şifresiz | GS - Manu maçı canlı TV 8,5 izle HD ücretsiz | Kopenhag - Galatasaray maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Sarı Kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kopenhag - Galatasaray maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. İşte Kopenhag - Galatasaray şifresiz canlı izleme detayları...

Exxen Spor Canlı Maç İzle Şifresiz Ücretsiz: Kopenhag Galatasaray maçı canlı izle
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Kopenhag - Galatasaray canlı izle şifresiz | Kopenhag - GS maçı canlı TV 8,5 izle HD ücretsiz... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, bugün TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele edecek. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kopenhag - Galatasaray maçı canlı izleme detayları
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ




KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI TV8,5 YAYIN AKIŞI 12 ARALIK
 
06:45 "Galatasaray - Manchester United" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu

07:00 Klasikler

08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri

10:00 %100 Futbol

11:00 Son Karar

12:00 Kick Off - Beşiktaş 2014 - 2015 Avrupa Macerası

14:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012 - 2013 Avrupa Ligi

16:30 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi

18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri

18:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

19:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri

20:10 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008

22:20 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

23:50 All The Goals / Andy Cole

00:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri

01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri

01:45 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008

03:30 "Milan - PSG" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Hafta

05:15 "Manchester City - Leipzig" UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;

Blue Sport 6 Live HD

C More Suomi

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Canada ($/geo/R)

DAZN Deutsch ($/geo/R)

Digi Sport 2 Romania HD

EXXEN Digital Türkiye

LiveScore [app] (ROI only)

M+ Liga de Campeones 7

MATCH! Arena HD

Nova Sport 4 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

Pickx+ Sports 3 HD

Polsat Sport Premium 1 HD

Sport 24 At Sea Extra

Stan Sport Australia

Stöd 2 Sport 3

SuperSport LaLiga HD

TNT Sports 2 HD UK

TV2 Play Norge

TV4 Play+ Sverige

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Danmark HD

Ziggo Sport Docu

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Eğer Galatasaray maçı kazanırsa, puanını 8'e çıkaracak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Ancak, Galatasaray'ın kazanamaması durumunda ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih'e karşı galip gelememesi durumunda sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Eğer Galatasaray maçı kaybeder ve Manchester United, Bayer Münih'i yenerse, Galatasaray Avrupa kupalarına veda edecek.

PARKEN STADYUMU'NDA TARİHİ MAÇ

Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray için özel anılar bulunmaktadır. 17 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleşen UEFA Kupası finalinde, Galatasaray ve İngiliz ekibi Arsenal bu statta karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi penaltı atışları sonucunda kazanarak kupayı müzesine taşıdı ve Türk futbolunun ilk Avrupa kupasını elde etti. Aynı zamanda, teknik direktör Okan Buruk da o müsabakada sarı-kırmızılı takımın formasını giydi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Danimarka temsilcileriyle toplamda 5 resmi maça çıktı. Bu müsabakalarda Randers ve Kopenhag ile oynanan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Kopenhag, Danimarka Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer almaktadır. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olurken, Manchester United'ı ise 4-3'lük skorla geçti. Ayrıca, Kopenhag Danimarka Kupası'nda çeyrek finalde Silkeborg'a elendi.

Maçın hakemliğini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato üstlenecek. Yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak, müsabakanın 4. hakemi ise Michael Fabbri olacak. VAR hakemi olarak ise Massimiliano Irrati görev alacak.


 
 
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