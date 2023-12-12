Exxen Spor Canlı Maç İzle Şifresiz Ücretsiz: Kopenhag Galatasaray maçı canlı izle

Kopenhag - Galatasaray canlı izle şifresiz | Kopenhag - GS maçı canlı TV 8,5 izle HD ücretsiz... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, bugün TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele edecek. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kopenhag - Galatasaray maçı canlı izleme detayları
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI TV8,5 YAYIN AKIŞI 12 ARALIK
06:45 "Galatasaray - Manchester United" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu
07:00 Klasikler
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri
10:00 %100 Futbol
11:00 Son Karar
12:00 Kick Off - Beşiktaş 2014 - 2015 Avrupa Macerası
14:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012 - 2013 Avrupa Ligi
16:30 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi
18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri
18:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
19:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri
20:10 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008
22:20 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
23:50 All The Goals / Andy Cole
00:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri
01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri
01:45 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008
03:30 "Milan - PSG" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Hafta
05:15 "Manchester City - Leipzig" UEFA Şampiyonlar Ligi G GrubuKOPENHAG-GALATASARAY MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;
Blue Sport 6 Live HD
C More Suomi
Cosmote Sport 3 HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN Canada ($/geo/R)
DAZN Deutsch ($/geo/R)
Digi Sport 2 Romania HD
EXXEN Digital Türkiye
LiveScore [app] (ROI only)
M+ Liga de Campeones 7
MATCH! Arena HD
Nova Sport 4 Czech HD
Paramount+ USA ($/geo/R)
Pickx+ Sports 3 HD
Polsat Sport Premium 1 HD
Sport 24 At Sea Extra
Stan Sport Australia
Stöd 2 Sport 3
SuperSport LaLiga HD
TNT Sports 2 HD UK
TV2 Play Norge
TV4 Play+ Sverige
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Danmark HD
Ziggo Sport DocuGALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.
Eğer Galatasaray maçı kazanırsa, puanını 8'e çıkaracak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.
Ancak, Galatasaray'ın kazanamaması durumunda ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih'e karşı galip gelememesi durumunda sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Eğer Galatasaray maçı kaybeder ve Manchester United, Bayer Münih'i yenerse, Galatasaray Avrupa kupalarına veda edecek.PARKEN STADYUMU'NDA TARİHİ MAÇ
Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray için özel anılar bulunmaktadır. 17 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleşen UEFA Kupası finalinde, Galatasaray ve İngiliz ekibi Arsenal bu statta karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi penaltı atışları sonucunda kazanarak kupayı müzesine taşıdı ve Türk futbolunun ilk Avrupa kupasını elde etti. Aynı zamanda, teknik direktör Okan Buruk da o müsabakada sarı-kırmızılı takımın formasını giydi.
Galatasaray, Avrupa kupalarında Danimarka temsilcileriyle toplamda 5 resmi maça çıktı. Bu müsabakalarda Randers ve Kopenhag ile oynanan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Kopenhag, Danimarka Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer almaktadır. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olurken, Manchester United'ı ise 4-3'lük skorla geçti. Ayrıca, Kopenhag Danimarka Kupası'nda çeyrek finalde Silkeborg'a elendi.
Maçın hakemliğini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato üstlenecek. Yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak, müsabakanın 4. hakemi ise Michael Fabbri olacak. VAR hakemi olarak ise Massimiliano Irrati görev alacak.