Exxen Spor Canlı Maç İzle Şifresiz Ücretsiz: Kopenhag Galatasaray maçı canlı izle

Galatasaray, Avrupa kupalarında Danimarka temsilcileriyle toplamda 5 resmi maça çıktı. Bu müsabakalarda Randers ve Kopenhag ile oynanan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.



Kopenhag, Danimarka Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer almaktadır. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olurken, Manchester United'ı ise 4-3'lük skorla geçti. Ayrıca, Kopenhag Danimarka Kupası'nda çeyrek finalde Silkeborg'a elendi.



Maçın hakemliğini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato üstlenecek. Yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak, müsabakanın 4. hakemi ise Michael Fabbri olacak. VAR hakemi olarak ise Massimiliano Irrati görev alacak.





Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray için özel anılar bulunmaktadır. 17 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleşen UEFA Kupası finalinde, Galatasaray ve İngiliz ekibi Arsenal bu statta karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi penaltı atışları sonucunda kazanarak kupayı müzesine taşıdı ve Türk futbolunun ilk Avrupa kupasını elde etti. Aynı zamanda, teknik direktör Okan Buruk da o müsabakada sarı-kırmızılı takımın formasını giydi.Galatasaray, Avrupa kupalarında Danimarka temsilcileriyle toplamda 5 resmi maça çıktı. Bu müsabakalarda Randers ve Kopenhag ile oynanan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.Kopenhag, Danimarka Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer almaktadır. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olurken, Manchester United'ı ise 4-3'lük skorla geçti. Ayrıca, Kopenhag Danimarka Kupası'nda çeyrek finalde Silkeborg'a elendi.Maçın hakemliğini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato üstlenecek. Yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak, müsabakanın 4. hakemi ise Michael Fabbri olacak. VAR hakemi olarak ise Massimiliano Irrati görev alacak.

Kopenhag - Galatasaray canlı izle şifresiz | Kopenhag - GS maçı canlı TV 8,5 izle HD ücretsiz... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, bugün TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele edecek. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kopenhag - Galatasaray maçı canlı izleme detaylarıKopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.06:45 "Galatasaray - Manchester United" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu07:00 Klasikler08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri10:00 %100 Futbol11:00 Son Karar12:00 Kick Off - Beşiktaş 2014 - 2015 Avrupa Macerası14:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012 - 2013 Avrupa Ligi16:30 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri18:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin19:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri20:10 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 200822:20 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri23:50 All The Goals / Andy Cole00:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri01:45 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 200803:30 "Milan - PSG" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Hafta05:15 "Manchester City - Leipzig" UEFA Şampiyonlar Ligi G GrubuBlue Sport 6 Live HDC More SuomiCosmote Sport 3 HDCytavision Sports 6 HDDAZN Canada ($/geo/R)DAZN Deutsch ($/geo/R)Digi Sport 2 Romania HDEXXEN Digital TürkiyeLiveScore [app] (ROI only)M+ Liga de Campeones 7MATCH! Arena HDNova Sport 4 Czech HDParamount+ USA ($/geo/R)Pickx+ Sports 3 HDPolsat Sport Premium 1 HDSport 24 At Sea ExtraStan Sport AustraliaStöd 2 Sport 3SuperSport LaLiga HDTNT Sports 2 HD UKTV2 Play NorgeTV4 Play+ SverigeViaPlay Baltic HDViaPlay Danmark HDZiggo Sport DocuGalatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.Eğer Galatasaray maçı kazanırsa, puanını 8'e çıkaracak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.Ancak, Galatasaray'ın kazanamaması durumunda ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih'e karşı galip gelememesi durumunda sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.Eğer Galatasaray maçı kaybeder ve Manchester United, Bayer Münih'i yenerse, Galatasaray Avrupa kupalarına veda edecek.