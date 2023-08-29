EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ ÜCRETSİZ | Galatasaray-Molde maçı canlı izle

Galatasaray ile Molde karşı karşıya geliyor. GUEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda müsabakadan galibiyet alarak ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Molde-Galatasaray maçı Exxen ekranlarında canlı yayınlanacak.
Molde Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı linki!
UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Molde ile Galatasaray Aker Stadion'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
MOLDE GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA
GALATASARAY - MOLDE MAÇI CANLI İZLE GALATASARAY - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Molde maçı 29 Ağustos Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - MOLDE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Eksikler
Galatasaray'da cezası sona eren Torreira maç kadrosunda yer alabilecek. Zaha ve Ziyech ise UEFA listesinde olmadıkları için bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.
Muhtemel 11'ler Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Tete, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Icardi Molde
Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem GALATASARAY - MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?
AVRUPA KUPALARINDA 308. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 307 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 110 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 411 kez havalandırırken, kalesinde ise 452 gol gördü.
OKAN BURUK GALATASARAY İLE AVRUPA'DA 6. KARŞILAŞMADA
Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarında 6. sınavına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ile oynadığı son 4 Avrupa kupası müsabakasını kazanan Buruk, Galatasaray'da bunu başaran ilk Türk teknik direktör oldu.
AVRUPA'DAKİ SON 17 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12'si UEFA Avrupa Ligi, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
BU SEZON 7 RESMİ MAÇ OYNADI
Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 olmak üzere 7 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 berberlik elde etti.
MAURO ICARDI 5 MAÇTA 4 GOL ATTI
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi sezona hızlı başladı. Icardi, sarı-kırmızılılar ile bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu golleri Olimpija Ljubljana, Trabzonspor ve Molde maçlarında kaydetti.
LUCAS TORREIRA'NIN CEZASI BİTTİ
Galatasaray'da kırmızı kart cezasını Molde ile Norveç'te oynanan ilk maçta tamamlayan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Okan Buruk'un görev vermesi halinde Molde ile oynanacak rövanşta görev alabilecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ise görev alamayacak.
SZYMON MARCINIAK DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Molde arasında oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. Kwiatkowski'ye, AVAR'da Pawel Raczkowski eşlik edecek.