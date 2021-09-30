Exxen link Marsilya Galatasaray CANLI İZLE

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Marsilya Galatasaray maçı saat kaçta hakemi kimUEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak. Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Marsilya - Galatasaray maçını Exxen Sport canlı yayınlayacak.
Grupta son durumE Grubu'nda ilk maçlar sonucunda sarı-kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor. Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.İki takımın eksikleriGalatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Ligde cezalı olan Marcao ise bu maçta forma giyebilecek. Marsilya'da ise Arkadiusz Milik'in uzun süreli sakatlığı sürüyor Muhtemel 11'lerMarsilyaPau Lopez; Luan Peres, Duje Caleta-Car, William Saliba; Boubacar Kamara, Gerson, Valentin Rongier; Matteo Guendouzi; Cengiz Under, Konrad de la Fuente, Dimitri PayetGalatasarayMuslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne296. Avrupa maçıUEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Fransa'nın Olimpik Marsilya takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 296. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 295 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.
Galatasaray, savunmakta zorlanıyor
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon çıktığı 14 resmi maçın 12'sinde gol yedi. Yaz transfer döneminde önemli bir kadro değişimine giden Galatasaray'da sakatlıklar ve cezalardan dolayı savunmada oynayan oyuncularda bir istikrar yakalanamadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 14 müsabakaya çıkan Galatasaray, 21 gol atarken kalesinde 22 gol gördü. İki karşılaşma hariç tüm maçlarda gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, yine 2 maç hariç tüm mücadelelerde kalesinde en az 1 gol gördü. Fransız temsilcisi, ligdeki son 2 maçını kazanamadı
Olimpik Marsilya, 7. haftası geride kalan Ligue 1'de çıktığı son 2 resmi maçından 3 puan alamadı. Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yapan mavi-beyazlı takım, son 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fatih Terim'den Cengiz Ünder uyarısı!
Galatasaray, Marsilya deplasmanına Lazio maçındaki 11'den farklı olarak tek isim ile çıkacak: Mbaye Diagne. Cim-Bom'da İtalyan ekibini 1-0 deviren kadrodan sadece Halil'in yerine Diagne değişikliği olacak. Böylece Fatih Terim, Göztepe maçında oyuna sonradan girip etkili bir futbol sergileyen Senegalli forveti ödüllendirecek. Göztepe karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Taylan bugün savunmanın önündeki yerini alacak. Teknik direktör Fatih Terim, orta alan kurgusunu Taylan-Berkan-Cicaldau şeklinde yapacak. Savunmaya Marcao'nun dönmesiyle taşlar yerine oturacak. Nelsson yine sağ stopere çekilecek. Beklerde ise iyileşmesine karşın Boey konusunda Terim kararsız kaldı. Fransız bekin yine de riske edilmesi beklenmiyor. Terim maça Yedlin ile başlamayı düşünüyor. Solda ise Aanholt forma giyecek. Sarı-kırmızılıların ön tarafında ise Morutan-Diagne- Kerem üçlüsü gol arayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle Cengiz Ünder konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Aanholt'u özel olarak uyaran tecrübeli teknik adam, Cengiz'in dikkat edilmesi gereken bir isim olduğunun altını çizdi. Galatasaray'ın Marsilya maçında en büyü kozu
Süper Lig'de cezası nedeniyle forma giyemeyen ama Avrupa'da yer alabilen Marcao, Galatasaray'ın en büyük güvencelerinden biri olacak. Lazio maçında Nelsson ile beraber iyi bir görüntü çizen ve Danimarkalı stoperin performansını da yukarı çeken Brezilyalı stoper, Marsilya karşısında teknik direktör Fatih Terim'in en büyük savunma gücü olarak ortaya çıkacak. Geriden oyun kurmada üst düzey tekniğe ve pozisyon bilgisine sahip olan Marcao'nun takıma dönüşünün Lazio karşısında olduğu gibi takımın genel performansına da olumlu yansıması bekleniyor. Morutan, Türkçe derslerine başladı!
Yeni transfer Morutan'dan Galatasaray'ın beklentisi çok fazla. Rumen oyuncu Göztepe karşılaşmasında attığı golle takımını galibiyete taşımayı başarmıştı. 22 yaşındaki oyuncu bir süredir özel antrenör eşliğinde ekstra antrenmanlar yaparken sarı kırmızılı takımda kalıcı olmak istediğini ve Türkçe dersleri aldığını söyledi. Fatih Terim: "Lazio zaferini Marsilya maçı ile taçlandırmalıyız"
Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında bu akşam deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak. Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Galatasaray puanını 6'ya çıkarıp liderliğini perçinlemenin hesaplarını yapıyor. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen Lazio ile oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak Avrupa macerasına iyi başlayan Sarı-Kırmızılılar'da genç futbolcular, Marsilya karşılaşmasından da galip ayrılarak güven tazelemek istiyor. Takımına olan inancını her fırsatta dile getiren teknik direktör Fatih Terim de bu bağlamda oyuncularını zorlu maç öncesi motive etmeye çalışıyor. Fransız ekibinin etkili yönlerine dikkat çeken Terim'in, "Her geçen gün oyununu geliştirmeye çalışan bir takımız. Taraftarlarımız bunu ligde henüz tam olarak göremese de Lazio karşısında gördü. İyi oynadığımız maçı bir şans golüyle kazandık ama galibiyeti hak eden taraf da bizdik. Marsilya önünde de zaferi hak ettiğinizi gösterin ve Lazio galibiyetini taçlandırın" sözleriyle takımına moral verdiği öğrenildi. Öğrencilerinden öncelikle galibiyeti düşünmelerini isteyen İmparator, 6 maçın sonunda bir üst tura kalmak için 1 puanın da önemine dikkat çekti. İlk olarak ev sahibi olması avantajıyla birlikte taraftarının da desteğiyle Fransızların saldıracağını bilen deneyimli çalıştırıcı, 'Önce durdur, sonra vur' taktiğini sahaya yansıtmayı hedefliyor. Takım savunmasının kusursuz yapılmasını isteyen Terim'in, ardından yakalanacak fırsatlarla 3 puana ulaşmayı hedeflediği ifade edildi. Lazio karşılaşmasını kazanan 11'iyle sahaya çıkmayı düşünen teknik direktör Fatih Terim, yalnızca forvet konusunda kararsız... Marsilya gibi sert bir deplasmanda Mbaye Diagne'yi ilk olarak sahaya sürmeyi planlayan deneyimli teknik adamın, maçın gidişatına göre Halil Dervişoğlu'nu oyuna sokmayı düşünüyor. Bilal Meşe: "Fatih Hocam, taraftar bugüne bakıyor"
Spor yazarı Bilal Meşe, Milliyet'teki köşesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili bir yazı kaleme aldı. Fatih Terim hocamızın geçmişi başarılarla dolu... Bir kupa var ki, çok değerli: UEFA... Apoletleri yıldızlarla kaplı, neredeyse yer kalmadı. Bunların gizlisi, saklısı yok, biliniyor. Ve bu anlamda saygıyı da, övgüyü de hak ediyor Terim... Ancaak, ömür boyu geçmişinizdeki başarılarınızla yaşayamazsınız! Sadece futbol mu? Elbette hayır... Her iş alanı için geçerlidir bu... Örneğin bizler, yani gazeteciler... Çok başarılı gazeteci, bu anlamda ödül avcısı da olabilirsiniz. Sıkıysa bir haberi atla, vay haline... O ödüller unutulur, kovulacak noktaya gelirsiniz! Böyledir bu işler... Dün, yoktur sizin anlayacağınız! Bizler sokaktayız, halkın arasındayız gerek siyaset, gerek ekonomi, tabi ki spor sohbetleri ediyoruz insanlarla... Bir dostum var Gelibolu'da... Burak Göksel, ailece sıkı bir Galatasaray sevdalısı... Hele bir oğlu var ki, inanılmaz sevimli ve de zeki... Tuğra'yı Beşiktaşlı yapmak için az mı uğraştım, Nuh diyor, Aslan'dan vazgeçmiyor! Dönelim Burak Göksel'e... Galatasaray'ın bugünkü fotoğrafıyla ilgili harika bir yorum yaptı, paylaşmasam ayıp olur: "Fatih Terim'e saygım sonsuz... Amaaa sen Morutan (22), Cicaldau (24). Halil (21), Kerem (22) ve Barış'la (21) rotasyon yapamazsın. Avrupa'da millet 10 günde 4 maç yaparken, biz Galatasarayız, şikâyet etmeden devam edeceksin. Taraftarım, bekleme lüksüm yok. Ligde, Avrupa'da yenmek zorundasın, çünkü sen Galatasaraysın. Yılların idolü, yılların İmparator'u bu kadar bahanelere sığınmamalı." Burak haksız mı? Taraftar düne değil, bugüne ve yarına bakıyor. Görüyoruz ki geçmiş de kurtarmıyor artık! Tribünlerde sürekli protesto, sürekli ıslıklar aldı başını gidiyor! Fatih hocamızın, Göztepe maçı sonrasında, "Son zamanlardaki gidişat bana başka şeyler düşündürüyor. Kendimle ilgili de, Galatasaray'la ilgili de" şeklinde ilginç cümleler kurdu. Hadi buyrun, buradan yakın! Ne demek istedi? İşin yoksa uğraş dur arkadaş! Lastik gibi, çek nereye çekersen! Hocam şu cümleleri açsan da bizi uğraştırmasan ne güzel olur! Terim'in 89. maçı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 89. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 88 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 35 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 121 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü. Göztepe galibiyetiyle moral buldu
Süper Lig'de 4 maç üst üste galibiyet alamayan Galatasaray, son haftada Göztepe'yi mağlup ederek hem kazanamama hasretini sonlandırdı hem de moral buldu. Süper Lig'e GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3 ve 4. haftalarda Kasımpaşa ile Trabzonspor ile berabere kaldı. Ardından 2 hafta üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, 7. haftada Göztepe'yi yenerek kazanamama serisini noktaladı. Marsilya'nın kozu milli futbolcu Cengiz Ünder
Galatasaray karşısında Fransız ekibinin en önemli kozlarından biri milli futbolcu Cengiz Ünder olacak. Kadrosunda Dimitri Payet, Gerson, Matteo Guendouzi, William Saliba, Boubacar Kamara ve Arkadiusz Milik gibi önemli futbolcuları bulunduran Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder de forma giyiyor. Yaz transfer döneminde Roma'dan Marsilya'ya transfer olan Cengiz, mavi-beyazlı ekibin en golcü 2. oyuncusu durumunda. Bu sezon oynanan resmi maçlarda 5 gol atan Payet ilk sırada yer alırken Cengiz, 4 kez fileleri havalandırarak takımına önemli katkıda bulundu. Galatasaray, golcü için düğmeye bastı!
Ara transfer döneminde kadrodaki değişimi sürdürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başlamış durumda. Özellikle bu sezonki performansı beklentilerin çok altında kalan golcü futbolculardan Mustafa Muhammed ile devre arasında yollarını ayıracağı belirtilen Sarı-Kırmızılılar için ABD'den flaş bir transfer iddiası geldi. İddiaya göre Aslan Ricardo Pepi ile ilgileniyor. G.Saray'ın MLS ekibi FC Dallas'ta forma giyen oyuncu için girişimlere başladığı öne sürülüyor. Sarı- Kırmızılı kulübün scout ekibinin 3 gün önce FC Dallas'ın Vancouver ile oynadığı maçta 18 yaşındaki forveti canlı olarak izlediği belirtiliyor. Galatasaray'ın dışında Ajax ve Roma da yıldız oyuncunun peşinde. Bu sezon 25 maçta 12 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç forvetin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1 kez ABD Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan Ricardo Pepi geleceğin büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyor. Meksika asıllı genç futbolcu 1.85 boyunda ve güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor.