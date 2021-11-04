Exxen link Antwerp Fenerbahçe CANLI İZLE

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI CANLI



UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.

Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenildi.



