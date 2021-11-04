Exxen link Antwerp Fenerbahçe CANLI İZLE

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Antwerp ile karşı karşıya geliyor, maçı Exxen spor canlı olarak yayınlıyor.

04 Kasım 2021 22:51
Exxen link Antwerp Fenerbahçe CANLI İZLE
UEL Fenerbahçe Antwerp Exxen link! UEFA Avrupa Ligi 4. grup maçında Antwerp ile temsilcimiz Fenerbahçe Bosuil Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI CANLI




236. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 236. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 235 karşılaşmada 86 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 293 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

"Kupa 2"de 122. müsabakasına çıkacak

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 122. maçını oynayacak. Kupa 2'de 121 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 163 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 22. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 22. kez mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 28 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

Royal Antwerp'in zirve takibi sürüyor

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde 13 hafta geride kalırken, Royal Antwerp 24 puanla 3. sırada yer alıyor. Kupa 2'de Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçın ardından ligde 2 karşılaşmaya çıkan Belçika temsilcisi, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı, Cercle Brugge'ü ise 1-0 mağlup etti. Royal Antwerp, Belçika Kupası'nda ise Westerlo'ya 2-1 yenilerek elendi.



İki takımın eksikleri

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamayacak. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Muhtemel 11'ler

Antwerp
Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Verstraete, Yussuf, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey

Fenerbahçe
Berke; Tisserand, Kim, Szalai; Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi; İrfan, Berisha, Rossi



Belçika takımlarıyla 8. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek. Royal Antwerp ve Anderlecht ile toplam 7 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 9 gol gördü.

Antwerp - Fenerbahçe maçı öncesi son durum

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak. Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenildi.



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