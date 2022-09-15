Exxen izle, Rennes Fenerbahçe CANLI LİNK

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CANLI Exxen Rennes Fenerbahçe maçı reklamsız LİNK! UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu 2. maçında Rennes ile Fenerbahçe La Rhoazon Park'ta karşı karşıya geliyor.

RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLAYIN













Kupa 2'de 130. maç



Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.







Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?



UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.



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Rennes Fenerbahçe maçı öncesi son durum



Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı. Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.



Eksikler



Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe

Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Batshuayi



Rennes

Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, Sulemana, Gouiri, Terrier



248. Avrupa maçı



UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 91 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 314 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 359 gol gördü.



UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu 2. maçında Rennes ile Fenerbahçe La Rhoazon Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı. Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, BatshuayiMandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, Sulemana, Gouiri, TerrierUEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 91 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 314 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 359 gol gördü.

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