Exxen izle, Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE

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CANLI Fenerbahçe Dinamo Kiev exxen izle! UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor.

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Kupa 2'de 129. maç



Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 129. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 128 müsabakada 55 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 177 gol gönderirken, kalesinde 162 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 74 maça çıktı. Bu müsabakalarda 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 105 gol atarken, 71 gol yedi.







Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda



UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.



İLK 11'LER



Fenerbahçe XI: Altay, Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, Joshua King, Rossi.







Dinamo Kiev XI: Bushchan; Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak; Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabalev; Buyalskyi, Garmash



Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.



247. Avrupa maçı



UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.



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Eksikler



Fenerbahçe'de son transfer Michy Batshuayi ile sakatlığı düzelen Serdar Aziz'in bu maçta forma giymesi bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA kadrosuna bildirilmeyen Lemos, Novak ve Bruma'un yanı sıra Serdar Dursun maç kadrosuna dahil edilmedi.



UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 129. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 128 müsabakada 55 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 177 gol gönderirken, kalesinde 162 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 74 maça çıktı. Bu müsabakalarda 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 105 gol atarken, 71 gol yedi.UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.Altay, Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, Joshua King, Rossi.Bushchan; Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak; Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabalev; Buyalskyi, GarmashSarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.Fenerbahçe'de son transfer Michy Batshuayi ile sakatlığı düzelen Serdar Aziz'in bu maçta forma giymesi bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA kadrosuna bildirilmeyen Lemos, Novak ve Bruma'un yanı sıra Serdar Dursun maç kadrosuna dahil edilmedi.

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