Exxen izle, Fenerbahçe AEK Larnaca maçı canlı yayını

Fenerbahçe AEK Larnaca exxen canlı maç linki, Fenerbahçe AEK Larnaca maçı canlı yayın linki, Fenerbahçe AEK Larnaca maçı canlı yayın izle, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe AEK Larnaca maçı izle, Canlı exxen Fenerbahçe AEK Larnaca Avrupa maçı izle, exxen Fenerbahçe AEK Larnaca canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan kritik Fenerbahçe AEK Larnaca maçı exxen'den canlı yayınlanmaktadır. İşte Fenerbahçe maçını canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

CANLI Fenerbahçe AEK Larnaca exxen spor yayını! UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe ile AEK Larnaca karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE AEK LARNACA MAÇI CANLI, TIKLAYIN













Fenerbahçe AEK Larnaca maçı hakemi



UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.



TÜRK TAKIMLARINA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA'DA, TIKLAYIN...







Fenerbahçe AEK Larnaca maçı öncesi grupta son durum



Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.



Eksikler



Fenerbahçe'de tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King ile Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mert Hakan maç kadrosunda yer alamayacak.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe



Altay; Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski; İsmail ; Emre Mor, Zajc, Rossi; Batshuayi, Pedro.







AEK Larnaka



Piric, Christoforou, Tomovic, Milicevic, Englezou, Sanjurjo, Mamas, Trickovski, Altman, Gyurcso, Olatunji.



4 isim listede yok



Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.



249. Avrupa maçı



UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.



Kupa 2'de 131. maç



Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 131. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 130 müsabakada 56 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 181 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 76 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 109 gol atarken, 74 gol yedi.







UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe ile AEK Larnaca karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.Fenerbahçe'de tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King ile Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mert Hakan maç kadrosunda yer alamayacak.Altay; Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski; İsmail ; Emre Mor, Zajc, Rossi; Batshuayi, Pedro.Piric, Christoforou, Tomovic, Milicevic, Englezou, Sanjurjo, Mamas, Trickovski, Altman, Gyurcso, Olatunji.Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 131. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 130 müsabakada 56 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 181 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 76 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 109 gol atarken, 74 gol yedi.

Daha fazla göster