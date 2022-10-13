Exxen izle, AEK Larnaka Fenerbahçe maçı canlı yayını

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İZLE AEK Larnaka Fenerbahçe Exxen Spor! UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu 5. maçında AEK Larnaka ile Fenerbahçe La Rhoazon Park'ta karşı karşıya geliyor.

AEK LARNAKA FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLAYIN













İlk 11 yine değişecek



Jesus'un Luan'ın sakatlığı ve Szalai'nin yorgunluğu nedeniyle bugün de aynı sistemle takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Taktik değişmeyecek gibi görünüyor ancak eksiklere rağmen Portekizli hoca bu akşam yine 11'de rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Mide enfeksiyonu nedeniyle Karagümrük maçının kadrosundan son anda çıkartılan Ferdi Kadıoğlu tamamen iyileşti. Başarılı oyuncunun bugün formasına kavuşması bekleniyor. Ayrıca Serdar Aziz ve Ezgjan Alioski'nin de ilk 11'e dönmesi muhtemel. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Batshuayi kararı netleşmedi



Portekizli teknik adam, Karagümrük maçında hat-trick yapan Enner Valencia'yı bugün kulübeye çekerek dinlendirmeyi planlıyordu. Ekvadorlu yıldızın yerine de son maçta galibiyet golünü atan, geçen hafta da AEK Larnaka karşısında fileleri sarsan Michy Batshuayi'nin oynaması bekleniyordu. Ancak Batshuayi, soğuk algınlığı nedeniyle dünkü antrenmana katılmadı. Belçikalı oyuncunun hastalığı ciddi olmadığı için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne götürüldü. Golcü oyuncunun bu akşam sahaya 11'de çıkıp çıkmayacağına, maç saatinde karar verilecek. Batshuayi, Sarı-Lacivertli formayla 6 mücadelede sadece 201 dakika sahada kalmasına rağmen 5 isabetli şutta 3 kez ağları havalandırdı. 29 yaşındaki forvet, oynadığı her 67 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.



Jorge Jesus'tan özel Arda Güler planı





Teknik direktör Jorge Jesus, Arda'nın yeteneğinden övgüyle söz edip idmanlarda kendisiyle yakından ilgileniyor. Genç futbolcuya beklenenden az süre vermesi nedeniyle eleştirilen Portekizli hoca, Arda için özel bir plan yaptı. Arda'nın şu anda takımın fizik seviyesinden geride olduğunu belirten Jesus, 13 Kasım'da Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek 1 ayı aşkın sürelik arada oyuncusunu fit hale getirecek. Tecrübeli hoca, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun geçmişte Sporting'den Manchester United'a giderken çalıştığı antrenörü İstanbul'a davet etmişti. Jesus, Dünya Kupası arasında bu hocayla çalışacak Arda Güler'e ligin yeniden başlamasıyla daha fazla süre verecek.



AEK Larnaka Fenerbahçe maçı hangi kanalda?



UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak. AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe'nin grubunda puan durumu



Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.



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Eksikler



Fenerbahçe'de Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King maç kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA listesine

yazılmayan Serdar Dursun maç kadrosunda yer almıyor. AEK Larnaca'da ise Gyurcso, Ismael Casas, Bruno Gama ile Ernest Asante'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.



Muhtemel 11



Fenerbahçe

Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, İrfan, Pedro, Valencia







AEK Larnaca

Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Lopes



Kazanırsa gruptan çıkacak



Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek. Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.



Avrupa'da 250. maç



UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 318 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.



Kupa 2'de 132. maç



Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 132. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 131 müsabakada 57 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 183 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 77 maça çıktı. Bu müsabakalarda 39 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 111 gol atarken, 74 gol yedi.







Jorge Jesus, oyundan taviz istemiyor



Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar, taktiği ve 11'i sürekli değiştiren Jorge Jesus'un hamle şansını azalttı. Portekizli teknik adam, son iki maç olan AEK Larnaca ve Karagümrük mücadelelerinde 4'lü savunmayı tercih etti.











UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu 5. maçında AEK Larnaka ile Fenerbahçe La Rhoazon Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Jesus'un Luan'ın sakatlığı ve Szalai'nin yorgunluğu nedeniyle bugün de aynı sistemle takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Taktik değişmeyecek gibi görünüyor ancak eksiklere rağmen Portekizli hoca bu akşam yine 11'de rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Mide enfeksiyonu nedeniyle Karagümrük maçının kadrosundan son anda çıkartılan Ferdi Kadıoğlu tamamen iyileşti. Başarılı oyuncunun bugün formasına kavuşması bekleniyor. Ayrıca Serdar Aziz ve Ezgjan Alioski'nin de ilk 11'e dönmesi muhtemel.Portekizli teknik adam, Karagümrük maçında hat-trick yapan Enner Valencia'yı bugün kulübeye çekerek dinlendirmeyi planlıyordu. Ekvadorlu yıldızın yerine de son maçta galibiyet golünü atan, geçen hafta da AEK Larnaka karşısında fileleri sarsan Michy Batshuayi'nin oynaması bekleniyordu. Ancak Batshuayi, soğuk algınlığı nedeniyle dünkü antrenmana katılmadı. Belçikalı oyuncunun hastalığı ciddi olmadığı için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne götürüldü. Golcü oyuncunun bu akşam sahaya 11'de çıkıp çıkmayacağına, maç saatinde karar verilecek. Batshuayi, Sarı-Lacivertli formayla 6 mücadelede sadece 201 dakika sahada kalmasına rağmen 5 isabetli şutta 3 kez ağları havalandırdı. 29 yaşındaki forvet, oynadığı her 67 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.Teknik direktör Jorge Jesus, Arda'nın yeteneğinden övgüyle söz edip idmanlarda kendisiyle yakından ilgileniyor. Genç futbolcuya beklenenden az süre vermesi nedeniyle eleştirilen Portekizli hoca, Arda için özel bir plan yaptı. Arda'nın şu anda takımın fizik seviyesinden geride olduğunu belirten Jesus, 13 Kasım'da Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek 1 ayı aşkın sürelik arada oyuncusunu fit hale getirecek. Tecrübeli hoca, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun geçmişte Sporting'den Manchester United'a giderken çalıştığı antrenörü İstanbul'a davet etmişti. Jesus, Dünya Kupası arasında bu hocayla çalışacak Arda Güler'e ligin yeniden başlamasıyla daha fazla süre verecek.UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak. AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.Fenerbahçe'de Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King maç kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA listesineyazılmayan Serdar Dursun maç kadrosunda yer almıyor. AEK Larnaca'da ise Gyurcso, Ismael Casas, Bruno Gama ile Ernest Asante'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, İrfan, Pedro, ValenciaPiric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, LopesFenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek. Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 318 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 132. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 131 müsabakada 57 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 183 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 77 maça çıktı. Bu müsabakalarda 39 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 111 gol atarken, 74 gol yedi.Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar, taktiği ve 11'i sürekli değiştiren Jorge Jesus'un hamle şansını azalttı. Portekizli teknik adam, son iki maç olan AEK Larnaca ve Karagümrük mücadelelerinde 4'lü savunmayı tercih etti.

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