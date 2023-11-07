EXXEN CANLI MAÇ İZLE ÜCRETSİZ ŞİFRESİZ HD | Şampiyon Ligi Maçı Exxen Spor Canlı İzle

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında, temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam sahasında Ludogorets ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek ve Ludogorets'i yenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Ludogorets maçı şifresiz canlı izleme detayları…
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UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City Young Boys ile karşı karşıya geliyor. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Raphael Wicky'nin ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City Young Boys maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak. MANCHESTER CİTY – YOUNG BOYS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ MANCHESTER CİTY – YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE MANCHESTER CITY - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER CITY - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Manchester City 3-1 galip ayrılmıştı. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle: 7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp 8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)
19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)
19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)
19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)
22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)
22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)
22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)