EXXEN CANLI MAÇ İZLE ÜCRETSİZ ŞİFRESİZ HD | Şampiyon Ligi Maçı Exxen Spor Canlı İzle

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında, temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam sahasında Ludogorets ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek ve Ludogorets'i yenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Ludogorets maçı şifresiz canlı izleme detayları…Adım #1: Exxen'in sayfasına ulaşın.Adım #2: İsim ve e-posta adresinizi girin.Adım #3: "Şimdi Üye Ol 10 Gün Bedava İzle" seçeneğine tıklayın.Adım #4: Paket seçimi yapılan sayfada "Exxenspor"a tıklayın ve bir paket seçin.Adım #5: Kredi kartı bilgilerinizi girin ve üyeliğinizi başlatın.UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City Young Boys ile karşı karşıya geliyor. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Raphael Wicky'nin ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City Young Boys maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Manchester City 3-1 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)