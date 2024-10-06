Dallas Mavericks guardı Dante Exum'ın "ciddi" bir sağ el bileği sakatlığı nedeniyle kadro dışı olduğu bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Exum'ın "ameliyat gerektirebilecek ciddi bir sağ bilek sakatlığı geçirdiğini" açıkladı.



Charania ayrıca, Exum ve Dallas'ın sakatlık için tedavi seçeneklerini değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.



Exum, 2023-24 normal sezonunda Mavericks formasıyla 55 maçta ortalama 7,8 sayı, 2,9 asist ve 2,7 ribaund üretmişti.



