Exum ciddi bilek sakatlığıyla kadro dışı, ameliyat gerekebilir

Dallas Mavericks guardı Dante Exum'ın "ciddi" bir sağ el bileği sakatlığı nedeniyle kadro dışı olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Exum ciddi bilek sakatlığıyla kadro dışı, ameliyat gerekebilir
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06 Ekim 2024 15:07
Dallas Mavericks guardı Dante Exum'ın "ciddi" bir sağ el bileği sakatlığı nedeniyle kadro dışı olduğu bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Exum'ın "ameliyat gerektirebilecek ciddi bir sağ bilek sakatlığı geçirdiğini" açıkladı.

Charania ayrıca, Exum ve Dallas'ın sakatlık için tedavi seçeneklerini değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Exum, 2023-24 normal sezonunda Mavericks formasıyla 55 maçta ortalama 7,8 sayı, 2,9 asist ve 2,7 ribaund üretmişti.

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