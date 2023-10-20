Haber Tarihi: 20 Ekim 2023 13:31 - Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 13:31

#### Excel Hatası Neden Olur? 2023 güncel çüzümü

#### excel hatası sıklıkla kullanıcıların karşısına çıkan sorunlardan biri. Peki #### excel hatası neden olur? Aşağıdaki yöntemi kullanarak Microsoft 365 ya da MAC'te bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İşte detaylar...

#### Excel Hatası Neden Olur? 2023 güncel çüzümü
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Bir tablolama programı olan Excel uzun yıllardır hayatımızda. Microsoft Excel, kullanıcıların bir elektronik tablodaki verileri biçimlendirmesine, düzenlemesine ve hesaplamasına olanak tanır. İş yaşamında da oldukça sık kullanılıyor. Bu makalede sık sık karşılaşılabilen #### excel hatası nedir, neden olur? sorusunun yanıtına bakıyoruz. Hizalama sorunları nedeniyle oluşan bu hatayı ortadan kaldırmak ise oldukça kolay. 

#### Excel Hatası Nedir? #### Excel hatası Ne Anlama Gelir? 

#### Excel hatası, bir hücrede görüntülenen sayının hücre boyutuna sığmadığı anlamına gelir. Bu genellikle, hücrenin sütun genişliğinin sayının formatına göre yeterli olmadığı durumlarda meydana gelir.Örneğin, bir hücreye "01/01/2023" tarihini girerseniz ve hücrenin genişliği yeterli değilse, hücrede ##### sembolü görüntülenir. Bunun sebebi, tarih sayısının standart sayı formatından daha geniş olmasıdır.

Tarihlerin veya Rakamların bulunduğu hücrelerde, örneğin rakamları seçerek binlik basamaklarına ayırdığınızda veya bir sütunun genişliğini daralttığınız da #### hatası ile karşılabilirsiniz. Hücrelerde normal şekilde görünen rakamları, binlik basamaklarına ayırdığımız da hücre genişliğine sığmayarak, #### olarak görünebilir. Benzer şekilde tarih içeren bir hücreyi de darattığınızda #### işaretleri ile karşılaşabilirsiniz.

Sütun Genişliğini ayarladığınızda ise ### hatasının düzeldiğini ve tarihlerin normal geldiğini görürsünüz.

#### Excel Hatası Nasıl Çözülür?

Excel'i kullanırken, sütun genişliğini daralttığınızda oluşan #### hatasını çözmek için basit bir yöntem vardır. #### hatasını gördüğünüz hücrenin bulunduğu sütunu genişlettiğinizde, #### hatasının düzeldiğini görürsünüz.
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